Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Сразу 13 представителей лондонского "Тоттенхэма" заразились коронавирусом накануне матча Лиги Европы против "Ренна". Среди заболевших восемь футболистов лондонского клуба, а также пять сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на France Press.

Об этом заявил главный тренер команды Антонио Конте. Итальянский тренер отметил, что несмотря на отрицательные результаты тестов накануне, заболевание все равно происходит.

"Ситуация не очень хорошая", - отметил Конте.

9 декабря в заключительном туре Лиги Европы "Тоттенхэм" встречается с "Ренном".