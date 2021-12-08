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08.12.2021 18:01
Рубрика: Спорт

Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Сразу 13 представителей лондонского "Тоттенхэма" заразились коронавирусом накануне матча Лиги Европы против "Ренна". Среди заболевших восемь футболистов лондонского клуба, а также пять сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на France Press.

Фото: AP Photo
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Об этом заявил главный тренер команды Антонио Конте. Итальянский тренер отметил, что несмотря на отрицательные результаты тестов накануне, заболевание все равно происходит.

"Ситуация не очень хорошая", - отметил Конте.

9 декабря в заключительном туре Лиги Европы "Тоттенхэм" встречается с "Ренном".

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