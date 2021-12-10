Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, обыграв Непомнящего

Норвежец Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив россиянина Яна Непомнящего.

В пятницу в Дубае прошла 11-я партия матча за мировую шахматную корону. Россиянин Ян Непомнящий играл в ней белыми фигурами, и для продолжения борьбы ему нужна была только победа. Но Карлсен вынудил соперника признать поражение на 49-м ходу. Таким образом счет в матче стал 7,5 на 3,5 очка.

По регламенту матч мог продлиться 14 партий.

31-летний норвежский шахматист защитил титул уже в четвертый раз. Он остается чемпионом мира с 2013 года.