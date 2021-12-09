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09.12.2021 18:58
Рубрика: Спорт

Секундант Непомнящего прокомментировал ход матча за мировую корону

Текст: Альберт Миннуллин
Из трех последних сыгранных партий в матче на первенство мира в Дубае между чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим две выиграл норвежский шахматист и одна завершилась вничью. Разрыв в счете в поединке за шахматную корону сразу стал катастрофическим для российского шахматиста - 6,5:3,5 при оставшихся четырех партиях. Карлсену для досрочной победы в матче достаточно набрать 7,5 очка, и теперь любая следующая партия может стать последней.
Вот какие чувства обуревают Яна Непомнящего. Фото: Эрик Розен (ФИДЕ)

Секундант российского шахматиста Владимир Поткин специально для "РГ" дал комментарий после десяти партий:

Фото: Альберт Миннуллин
Гроссмейстер и комментатор Шипов: В матче победит тот, кто выиграет первым

- В восьмой партии Магнус выбрал спокойное направление в Русской партии. Уже своим 9-м ходом крайней пешки на h5 Ян бросил сопернику вызов, который белые после продолжительного раздумья отклонили.

Возможно, что именно мирный настрой Карлсена усыпил бдительность Яна, и позиция черных постепенно стала ухудшаться. И, как итог, партия завершилась поражением.

В девятой партии наш штаб выбрал направление в мачте с уклоном на творческие и менее шаблонные шахматы. Уже в самом начале Яну удалось завладеть инициативой, и игравшему черными Магнусу пришлось принимать непростые решения.

До фатального зевка у белых были возможности продолжать партию с небольшим преимуществом в эндшпиле. Такие ошибки рождаются под большим напряжением матчевой борьбы.

Первая в эмиратах автогонщица Амна Аль Кубайси делает первый ход в десятой партии. Фото: Эрик Розен (ФИДЕ)

После двух поражений подряд нашей команде виделось более правильным, если Ян сыграет свой спокойный репертуар и будет действовать по позиции.

Фото: Giuseppe CACACE / AFP
Гроссмейстер Грищук оценил матч за мировую корону

В десятой партии игравший белыми Карлсен получил небольшое давление в эндшпиле, характерное для этого варианта Русской партии. Ян четко нейтрализовал инициативу соперника, и, учитывая, что Магнус предпочел игру без риска, получилась логичная ничья.

Несмотря на трудный счет в матче, Ян показал, что сохраняет хладнокровие и находится в рабочем состоянии. После выходного дня мы будем продолжать бороться в матче.

Спорт Шахматы