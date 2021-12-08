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08.12.2021 23:33
Рубрика: Спорт

Карлсен и Непомнящий вновь сыграли вничью

Текст: Анна Каляева, Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8631)
В Дубае продолжается поединок за мировую шахматную корону. В десятой партии россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча завершилась на 41-м ходу. Карлсен лидирует по очкам 6,5-3,5.

Напомним, что сегодня шахматистов ждет выходной. С 10 по 12 декабря намечены три партии подряд.

Фото: EPA
Шахматист Ян Непомнящий потерпел поражение в матче против Магнуса Карлсена

Турнир в Дубае (ОАЭ) состоит из 14 партий. В случае ничьей после всех партий назначается тай-брейк. Наиболее поздняя возможная дата завершения состязаний - 16 декабря. Вот, что думает о поединке наш знаменитый гроссмейстер Александр Грищук.

Александр, вы внимательно следите за матчем, комментируете его онлайн. Но многих расстроила девятая партия.

Александр Грищук: Ян боролся, играл интересно и с напором. Партия шла к закономерной ничьей. Но Ян допустил грубейшую ошибку. Но, еще раз скажу, он вышел на партию настроенным на бой...

...в новом образе и с новой прической.

Александр Грищук: На чемпионат мира 1997 года Гронинген-Лозанна, отбор на который впервые проводился по нокаут-системе, Найджел Шорт приехал покрашенным в блондина. Он довольно далеко прошел в этом чемпионате. А когда его спросили о прическе, он ответил: "У меня было два варианта: я мог подготовить новые дебюты либо покраситься. Я выбрал второй вариант".

Вернемся к ситуации на матче. Сейчас отовсюду говорят о психологии, что скажете вы?

Александр Грищук: Поражение в шестой партии повлияло на игру Яна и привело к этим результатам.

Математически у Непомнящего еще есть шансы, а что делать в реальности?

Александр Грищук: Ждать чуда.

Спорт Шахматы