Шахматист Ян Непомнящий потерпел поражение в матче против Магнуса Карлсена

В Дубае прошла девятая партия матча за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии и российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Увы, партия завершилась поражением российского гроссмейстера.

Всего в матче сыграно девять классических партий из четырнадцати. Счет по их итогам 6:3 в пользу в норвежского вундеркинда.

Накануне шахматисты встретились после дня отдыха. Игравший белыми Ян Непомнящий сегодня поменял не только дебют, но и прическу. Ходом с4 на доске было разыграно не слишком частое для матча английское начало. С дебюта у белых было преимущество и несколько темпов. Карлсену точной игрой черными удалось уравнять борьбу. По мере приближения к первому контролю времени норвежец был с 17-ю минутами против 54-х минут у российского гроссмейстера. Однако 27-м ходом Непомнящий допустил грубую ошибку, сыграв пешкой на с5 и тем самым зевнув фигуру. Еще двенадцать ходов продолжалась игра, но чемпион мира был предельно точен. После 39 хода, не дожидаясь прохождения первого контроля времени, Непомнящий признал поражение. Отметим, что девятая партия продлилась четыре часа.

57-й матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Дубае с 26 ноября по 16 декабря. Поединок состоит из 14 партий в шахматы с классическим контролем времени. Для завоевания титула необходимо 7,5 очка. Если по итогам классической части счет будет 7:7, шахматисты сыграют тай-брейк.

Понятно, что за матчем пристально наблюдали коллеги нашего гроссмейстера. Так, например, претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин довольно жестко прокомментировал итоги партии в интервью сайту Сhampionat.com:

- Нельзя сказать, что до 26-го хода Ян мог выиграть, но он ставил проблемы Магнусу, в какой-то момент был лучше, но партия была ближе к ничьей. Защищающийся стороной был Карлсен, и Непомнящий хорошо вел партию. Потом произошел зевок, который просто невозможно объяснить. Не знаю причин, но они не шахматные. Ян даже в блице себе такое не позволяет. Я очень удивлен и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов. Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл, сегодня зевает в каждой партии. Абсолютно необъяснимые вещи. Понятное дело, что сейчас Карлсен - огромнейший фаворит, 90-95 процентов на его победу. Но Яну нужно сделать все от него зависящее. Мы уже соскучились по хорошим и интересным шахматам. Нужно попробовать выиграть.