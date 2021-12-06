Гроссмейстер и комментатор Шипов: В матче победит тот, кто выиграет первым

Ход матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим анализирует знаменитый российский комментатор всех крупнейших шахматных событий, гроссмейстер Сергей Шипов. Все партии он комментирует в прямом эфире из фан-зоны, развернутой в ГУМе рядом с Красной площадью.

Сергей Юрьевич, как оцениваете уровень интереса к этому матчу по сравнению с теми, что комментировали раньше?

Сергей Шипов: На мой взгляд, он ни в чем не уступает тому интересу, который был к матчу Карлсен - Карякин пять лет назад. Если Ян одержит победу, хотя бы одну, уверен, интерес возрастет двукратно.

Какой уровень игры демонстрируют соперники?

Сергей Шипов: Уровень чемпионский, очень качественный. Подготовка обеих сторон к игре высокая. Но мы увидели только часть этой подготовки, конечно, чувствуется напряжение. И не всегда шахматисты его выдерживают. И это нормально: шахматисты - они же тоже люди. Оба играют с опаской, оба осторожничают. Однако мы видели и всплески энергии. Особенно в шестой партии - шла яркая, живая борьба.

А как бы вы оценили уже прошедшую часть матча в плане творческом?

Сергей Шипов: Считаю, в игре за корону творческие достижения отходят на второй план. Так что соперники вовсе не стараются совершить нечто экстраординарное. Они жестко играют на результат. Поэтому в групповых турнирах мы видим больше откровений, риска. А здесь нужно делать сноску и поправку. Пока революционности я не обнаружил.

Что скажете о Магнусе Карлсене? Он ведет с преимуществом в два очка.

Сергей Шипов: Магнус играет такие варианты и навязывает такую борьбу, что Непомнящему приходится защищаться. Расчет на то, что Яну в защите труднее "жить" и добиваться успеха, чем в атакующей игре. То есть это именно подход "под соперника". Не могу сказать, что это - идеальный Карлсен. Но он в хорошее форме. Шестая выигранная им партия показала: он готов бороться 8 часов. Именно во второй половине этой партии он действовал великолепно.

А что наш Ян?

Сергей Шипов: Он хорошо готовился. Сколько у Яна процентов от его возможностей? Будем считать, что 80. А шестая партия стоит особняком. Никто и никогда в матче за звание чемпиона мира не играл так долго. И за эту партию Непомнящий заслуживает пятерку, ну, пятерку с минусом. В том поединке оба - чемпион и претендент - действовали прекрасно. О последней партии говорить по горячим следам пока не будем.

Сейчас создается впечатление, что Карлсен - стойкий скандинавский солдатик.

Сергей Шипов: Я бы сказал, намного более стойкий, чем тот солдатик из сказки Андерсена. Он никакой не оловянный, скорее - стальной. Такая стойкость и выносливость на седьмом, восьмом часах игры! Явление совершенно уникальное. Чтобы так играть 136 ходов, нужно быть молодым, невероятно талантливым, неимоверно сконцентрированным. На пальцах одной руки можно сосчитать великих шахматистов, которые так играли в свои лучшие годы. Так что Карлсен - не стойкий солдатик. Я бы сказал, генерал. Нет, даже маршал.

Сергей Шипов: Нужно немножко удачи, нужно самому прибавлять. Тогда еще можно отыграться. Если не сделать сверхусилий, то, боюсь, шансы малы

Сейчас, наверняка, вам легче дать свой прогноз по общему итогу?

Сергей Шипов: Свой прогноз я уже дал. Победит в матче тот шахматист, который выиграет в нем первую партию. Сейчас у Магнуса явное преимущество. Он может играть от печки, не рисковать, и Яну придется очень тяжело. Нужно немножко удачи, нужно самому прибавлять - если есть резервы, какие-нибудь разработки, физические силы, чтобы вести такую изматывающую борьбу. Тогда еще можно отыграться. Если не сделать сверхусилий, то, боюсь, шансы малы.

И все равно видно по вашим комментариям в фан-зоне, что вы болеете за Непомнящего.

Сергей Шипов: Я - комментатор и болельщик Яна. Мы с ним полтора года занимались, мы близко знакомы. Это тогда из молодого талантливого мастера получился молодой и уже достаточно зубастый гроссмейстер. Поэтому нет никакой необходимости изображать объективность и обманывать зрителей и самого себя. Когда придется комментировать встречу португальца с бразильцем, буду сверхобъективным. Болею за своего соотечественника, и люди это понимали. Наивно надеяться, чтобы норвежские болельщики требовали от норвежского комментатора такого же отношения к Яну, как к Магнусу.