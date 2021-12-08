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08.12.2021 20:30
Рубрика: Спорт

Гроссмейстер Грищук оценил матч за мировую корону

Текст: Анна Каляева
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
В девятой партии матча за шахматную корону Ян Непомнящий уступил действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену. Норвежский гроссмейстер ведет с преимуществом в три очка, счет матча 6:3. Впереди еще пять партий. Гроссмейстер Александр Грищук ответил на вопросы корреспондента "РГ".
Фото: Giuseppe CACACE / AFP Фото: Giuseppe CACACE / AFP
Фото: Giuseppe CACACE / AFP

Александр, вы внимательно следите за матчем, комментируете его онлайн. Что можете сказать по девятой партии?

Александр Грищук: Ян боролся, играл интересно и с напором. Партия шла к закономерной ничьей. Магнус установил равновесие точным ходом ферзь b4 (21-й ход. - Прим.). После этого Ян не имел ничего лучшего, чем перейти в тот эндшпиль, в который он перешел, где у белых шансов на выигрыш не остается. А при любых других ответах Магнуса, кроме Фb4, у Яна оставались реальные шансы на победу. Но Ян допустил грубейшую ошибку, зевнул ход с6. Но, еще раз скажу, он вышел на партию настроенным на бой...

...в новом образе и с новой прической.

Александр Грищук: На чемпионат мира 1997 года Гронинген-Лозанна, отбор на который впервые проводился по нокаут-системе, Найджел Шорт приехал покрашенным в блондина. Он довольно далеко прошел в этом чемпионате. А когда его спросили о прическе, он ответил: "У меня было два варианта: я мог подготовить новые дебюты либо покраситься. Я выбрал второй вариант".

Фото: EPA
Шахматист Ян Непомнящий потерпел поражение в матче против Магнуса Карлсена

Вернемся к ситуации на матче. Сейчас отовсюду говорят о психологии, что скажете вы?

Александр Грищук: Поражение в шестой партии повлияло на игру Яна и привело к этим результатам.

Математически у Непомнящего еще есть шансы, а что делать в реальности?

Александр Грищук: Ждать чуда.

Спорт Шахматы