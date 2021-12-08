Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона

Десятая партия матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершилась вничью.

В среду в Дубае прошла десятая партия матча за звание чемпиона мира, между действующим обладателем этого титула Магнусом Карлсеном из Норвегии и россиянином Яном Непомнящим.

Восьмая и девятая партии завершились победами Карлсена. На этот раз Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась вничью на 41-м ходу.

Счет в матче стал 6,5:3,5 в пользу действующего чемпиона мира. Следующая партия состоится в пятницу.