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08.12.2021 18:10
Рубрика: Спорт

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона

Текст: Максим Домчев
Фото: Kamran Jebreili/AP Фото: Kamran Jebreili/AP
Фото: Kamran Jebreili/AP

Десятая партия матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершилась вничью.

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE
Магнус Карлсен признался, что изнурен… и снова победил Непомнящего

В среду в Дубае прошла десятая партия матча за звание чемпиона мира, между действующим обладателем этого титула Магнусом Карлсеном из Норвегии и россиянином Яном Непомнящим.

Восьмая и девятая партии завершились победами Карлсена. На этот раз Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась вничью на 41-м ходу.

Счет в матче стал 6,5:3,5 в пользу действующего чемпиона мира. Следующая партия состоится в пятницу.

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