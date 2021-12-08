Магнус Карлсен признался, что изнурен… и снова победил Непомнящего

Норвежец Магнус Карлсен ошибся в прогнозе о ходе матча, но был безупречен за шахматной доской, победив Яна Непомнящего в девятой партии на 39-м ходу. Это вторая подряд победа Магнуса, ведущего в матче 6:3.

В пресс-релизе Международной федерации шахмат (ФИДЕ) приведено интересное признание чемпиона мира Карлсена, сделанное в день отдыха в разговоре со своим другом. "Думаю, что матч вступит в фазу, которая будет немного другой. Отчаянный противник - очень опасный противник. Я ожидаю, что он перегруппировался в день отдыха и теперь хорошо восстановился",- предположил Карлсен.

Норвежец признался, что закончившаяся перед днем отдыха серия из трех партий показалась ему изнурительной: "В последние несколько дней я постоянно чувствовал усталость, и это было утомительно. Но я повторял себе: "Ему же хуже! Для него это еще хуже!".

В пресс-релизе ФИДЕ констатируется, что "для претендента время уходит. Ему действительно требуется перезарядиться и найти себя, обрести лучшую форму, показать себя в шахматном творчестве. Ведь не зря его считают грозным противником".

До окончания матча за шахматную корону - пять партий. Десятая партия - 8 декабря в 15:30.