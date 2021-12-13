Муштаков установил рекорд трека на этапе Кубка мира

Российские конькобежцы завоевали семь медалей на предпоследнем, четвертом этапе Кубка мира, завершившемся в Калгари. В последний день соревнований победой на 500 м и бронзовой наградой на 1000 м отметился Виктор Муштаков.

На предыдущих этапах призер чемпионата мира-2019 года и чемпион Европы-2020 Муштаков никак не мог подняться на пьедестал, трижды финишировав четвертым. А на турнире в Солт-Лейк-Сити к тому же упал. Но в Калгари удалось реализовать себя. На "пятисотке" Муштаков показал результат 33,903 секунды и установил рекорд трека, улучшив достижение соотечественника Павла Кулижникова (34,000). Вторым стал японец Юма Мураками (33,991), третьим - канадец Лоран Дюбрей (34,064).

- Я три раза оставался с деревянными медалями, так что это был мой последний шанс показать стоящий результат в этом году, - приводит слова Муштакова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Забег получился не идеальным, но я собой доволен. После падения в Солт-Лейке у меня были проблемы с шеей. Однако из Калгари я уезжаю с двумя медалями и в хорошем настроении.

Что касается Кулижникова, то он пока далек от идеальной формы. Действующий рекордсмен мира на дистанции 500 м (33,61) попал в Канаде в дивизион В. В одном забеге он стал вторым, в другом - пятым.

Остальные наши спринтеры выступили лучше, чем на турнире в США. На женской "пятисотке" в двух забегах победы одержали россиянки - чемпионка мира Ангелина Голикова и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Фаткулина. Голикова пробежала 500 м за 36,669 секунды, опередив японку Нао Кодайру (отставание 0,09 секунды) и американку Эрин Джексон (+0,25). Фаткулина установила личный рекорд (36,726 секунды). Третье место здесь заняла Голикова (+0,09). Фаткулина также завоевала "бронзу" на дистанции 1000 м.

- Первые сто метров получились очень хорошо, да и время в целом неплохое для меня на данном этапе подготовки, - отметила Голикова. - Это "золото" придаст уверенности. Я знаю, что могу выигрывать, даже когда провожу не самый лучший забег.

Еще одна бронзовая медаль на счету Елизаветы Голубевой. В масс-старте она преодолела дистанцию за 8.29,72 секунды, уступив итальянке Франческе Лоллобриджиде (8.29,51 секунды) и канадке Ивани Блонден (8.29,71).