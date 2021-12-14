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Рубрика: Спорт

Молодым спортсменам придется заплатить за переход в иностранные клубы

Текст: Татьяна Замахина
Молодые спортсмены при переходе в иностранные клубы должны будут выплатить компенсацию своим спортивным школам. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В кабмине объяснили, что сейчас в отдельных видах спорта иностранные клубы зачастую получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом никаких трансферных выплат. Это, например, касается хоккея. Формально спортсмены приглашаются для участия в зарубежных соревнованиях.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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В связи с этим предлагается установить, что если спортсмен зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в соревнованиях (в том числе на основании трудового договора), то он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации.

Исключение составят профессиональные соревнования или проводимые спортлигой, в которой состоят российские клубы. Еще одно исключение - если спортсмену не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских клубов.

Перечень видов спорта, которых это коснется, а также порядок выплаты будет устанавливать министерство спорта.

Член комитета по спорту Госдумы Борис Пайкин, комментируя инициативу, отметил, что "спортивная миграция началась еще в конце 90-х, когда восходящие звезды российского хоккея пополняли составы американских команд". Однако в России до сих пор законодательно не урегулировали права и обязанности при совершении такого трансфера. В результате зарубежный клуб имеет возможность пригласить молодого спортсмена, не заплатив российской спортивной школе ни копейки.

Пайкин при этом обратил внимание, что возраст спортсмена, после достижения которого он может быть освобожден от выплат, должны определять российские спортивные федерации. По его словам, возрастной порог в фигурном катании и в хоккее разный - здесь и будет полезна оценка федераций.

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