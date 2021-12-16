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16.12.2021 16:10
Рубрика: Спорт

Березовые неваляшки падают и встают в Шардже

Текст: Альберт Миннуллин
Если бы Ян Непомнящий навязал Магнусу Карлсену упорную борьбу очко в очко, то сегодня в Дубае состоялось бы торжественное закрытие матча на первенство мира по шахматам. А так хлопушки взорвались досрочно, конфетти уже разлетелись по сцене павильона "ЭКСПО-2020", чемпионский кубок работы ювелирного дома "Чамовских" был вручен победителю и все причастные к матчу лица, включая официальных представителей ФИДЕ, журналистов и шахматных болельщиков, отправились по домам…
Символический первый ход Мемориала на лидерской доске делает Константин Курченков, основатель бренда "Шахматы Карпова". Слева с микрофоном – директор Дворца шахмат Шарджи Раджаи Алсуси. Фото: Альберт Миннуллин Символический первый ход Мемориала на лидерской доске делает Константин Курченков, основатель бренда "Шахматы Карпова". Слева с микрофоном – директор Дворца шахмат Шарджи Раджаи Алсуси. Фото: Альберт Миннуллин
Символический первый ход Мемориала на лидерской доске делает Константин Курченков, основатель бренда "Шахматы Карпова". Слева с микрофоном – директор Дворца шахмат Шарджи Раджаи Алсуси. Фото: Альберт Миннуллин

Но некоторые из них, включая и меня, остались на открытие выставки коллекционных "Шахмат Карпова" в Шардже, в соседнем с Дубаем эмирате. Эта уникальная выставка при финансовой поддержке президента ФШСО Андрея Симановского открылась во Дворце шахмат, который считается крупнейшим шахматным клубом в мире. Выставочные комплекты "Шахмат Карпова" изготовлены из традиционных для России, но необычных для ОАЭ березы и дуба, а также из бивней мамонта, которым более 60000 лет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Выставка стартовала вместе с Мемориалом Али Абу Халила, считающегося отцом-основателем шахмат во всем ОАЭ и Дворца шахмат в Шардже в частности. Все партии на лидерской доске турнира играются на коллекционном комплекте "Шахмат Карпова" под названием "Непобедимые", в простонародье известном как неваляшки. Основатель бренда Константин Курченков сделал символический первый ход е2-е4 на "Непобедимых", передал приветствие от имени Карпова участникам турнира и преподнес этот комплект русских неваляшек в дар Дворцу шахмат Шарджи в лице директора Раджаи Алсуси.

Фото: Альберт Миннуллин
Спорт Шахматы