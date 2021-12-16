Березовые неваляшки падают и встают в Шардже

Но некоторые из них, включая и меня, остались на открытие выставки коллекционных "Шахмат Карпова" в Шардже, в соседнем с Дубаем эмирате. Эта уникальная выставка при финансовой поддержке президента ФШСО Андрея Симановского открылась во Дворце шахмат, который считается крупнейшим шахматным клубом в мире. Выставочные комплекты "Шахмат Карпова" изготовлены из традиционных для России, но необычных для ОАЭ березы и дуба, а также из бивней мамонта, которым более 60000 лет.
Выставка стартовала вместе с Мемориалом Али Абу Халила, считающегося отцом-основателем шахмат во всем ОАЭ и Дворца шахмат в Шардже в частности. Все партии на лидерской доске турнира играются на коллекционном комплекте "Шахмат Карпова" под названием "Непобедимые", в простонародье известном как неваляшки. Основатель бренда Константин Курченков сделал символический первый ход е2-е4 на "Непобедимых", передал приветствие от имени Карпова участникам турнира и преподнес этот комплект русских неваляшек в дар Дворцу шахмат Шарджи в лице директора Раджаи Алсуси.