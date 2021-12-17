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17.12.2021 11:30
Рубрика: Спорт

Нас ждет славная дата: 22 декабря отечественному хоккею с шайбой исполняется 75 лет

Текст: Николай Долгополов
Приятная дата приходится на 22 декабря 2021-го. За эти годы советские и российские хоккеисты выиграли практически все, что только можно было выиграть. Шесть наших ярчайших звезд стали трехкратными олимпийскими чемпионами.
Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости
Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости

Именно 22 декабря в 19:45 Ассоциация Любительского Хоккея (АЛХ) и ее президент Алина Бородаева организуют уникальный матч на крытом катке спортивного комплекса Олимпийской деревни Москвы на Мичуринском проспекте. Сборная АЛХ сыграет со знаменитой командой "Легенды хоккея". В составе "Легенд" такие маги, как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Павел Буре, Борис Михайлов…

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Для первой игры неплохо". Жамнов - о дебюте в качестве тренера сборной

Командой руководят не менее звездные тренеры - олимпийские чемпионы Александр Якушев и Юрий Ляпкин. В сборную АЛХ войдут руководители силовых структур и известные спортсмены: вице-президенты АЛХ, олимпийский чемпион хоккеист Сергей Светлов и лидер сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой, прославленные мастера российского хоккея с мячом - семикратный чемпион мира, главный тренер команды московского "Динамо"Евгений Иванушкин и четырехкратный чемпион мира Иван Максимов. Ни в коем случае не будем забывать, что именно благодаря русскому хоккею стал быстро развиваться и хоккей с шайбой.

Со дня основания отряда космонавтов и по сей день существует команда "Наши". Ее организовал первый покоритель космоса Юрий Гагарин. Из представителей самой "звездной профессии" в команде АЛХ летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин.

Спорт Хоккей 75 лет отечественному хоккею