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17.12.2021 15:38
Рубрика: Спорт

Татьяна Тарасова госпитализирована в Москве

Текст: Максим Домчев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована в Москве. Как информирует в пятницу РИА Новости, это произошло неделю назад. Сейчас прославленный отечественный тренер находится в больнице.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Причины госпитализации 74-летней Тарасовой не называются, а она сама заявила, что с ней все в порядке.

"Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!" - приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

В ноябре Татьяна Анатольевна не смогла отправиться в Сочи на этап Гран-при. Причиной стали обострившиеся головные боли. Тогда Тарасова провела в лечебном учреждении несколько дней.

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