Стал известен календарь игр российской сборной в Лиге наций

Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь игр сборной России в групповой стадии Лиги наций. Первый матч в турнире наши футболисты проведут 2 июня на выезде против Албании.

Напомним, что, помимо албанцев, во вторую группу лиги "В" к нам попали Исландия и Израиль. В случае если россияне займут первое место в своем квартете, они автоматически пробьются в высший дивизион - "А".

Впрочем, вернемся к календарю. После поездки в Тирану наша команда отправится в Израиль (6 июня), 10 июня примет Исландию, а еще через три дня - Албанию. Ну а завершится групповой этап в сентябре выездным матчем с исландцами (24 сентября) и домашним поединком с израильтянами (27-е число).

Что касается соперников, то, по словам главного тренера российской сборной Валерия Карпина, группа у нас ровная. "Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас было четыре футболиста из этой страны в "Ростове". Возможно, в в этом году результаты были не самыми лучшими. Так что я думаю, что наша группа очень ровная. Исландия и Россия будут бороться за первую строчку? Не сказал бы. И Албания, и Израиль попортят нервы", - отметил Карпин.

Остается добавить, что по регламенту победители групп в лиге "А" выйдут в финальную часть соревнований, которая пройдет в 2023 году, а лучшие сборные групп в других лигах заработают повышение в классе. В лигах "А" и "B" команды, замкнувшие турнирные таблицы квартетов, опустятся в лигу ниже, в то время как в лиге "C" такие сборные проведут стыковые встречи за право остаться в ней.