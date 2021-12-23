Перерыв между канадской и московской частями Суперсерии составил две недели. Советские хоккеисты вернулись в Москву и продолжали тренироваться дома, а также получили несколько дней отдыха. Боброва, старшего тренера сборной, потом критиковали за то, что он не запер игроков на базе, как поступил бы Тарасов, а дал им короткую вольную. Сборная Канады вылетела в СССР не сразу. А сначала направилась в Стокгольм с тем, чтобы провести два товарищеских матча со сборной Швеции. Цель у заокеанских профи была одна - "почувствовать" незнакомый лед и опробовать в деле непривычно большие для них европейские площадки.

20 сентября хоккеисты сборной Канады прибыли в СССР. Приехав в Москву и расселившись в почившей в небытие легендарной высотке "Интуриста" у Красной площади, некоторые канадские хоккеисты принялись, "не отходя от кассы", искать в своих номерах сюрпризы от КГБ: "жучки" и подслушивающие устройства.

Особенно упорствовал неустрашимый Френк Маховлич, который начал паниковать еще до отъезда канадской делегации в Москву. Ожидая провокаций, он предлагал канадцам поселиться не в официальной гостинице, где "везде имеются уши КГБ", а разбить "ставку канадского командования" - палатки где-нибудь под Москвой. Прямо, по Наполеону. "Идет холодная война. Советы могут сделать все, что им заблагорассудиться. Например, начать стройку в четыре утра возле гостиницы, чтобы мы не заснули. Для усиления своей пропаганды они должны выиграть и готовы на все", - серьезно полагал Френк Маховлич. Смирившись с тем, что канадцам предстоит жить все-таки в "Интуристе", он, зайдя в номер, начал тщательную проверку на предмет нахождения в нем подслушивающих устройств. Фортуна "улыбнулась" Фрэнку Маховличу в виде неизвестного металлического крепления под паласом, который он, с таким же удовольствием, как рыбак свою добычу во время подледной ловли, начал вынимать из пола. В том, что он открутил люстру из номера этажом ниже, Маховлич догадался по звону стекла и воплям соседей снизу.

Второй, мучившийся от преследования "врагами невидимого фронта" канадец тоже был замечен в откручивании предметов гостиничного обихода. Уэйн Кэшмэн, наслушавшись рассказов о том, что советские агенты обычно следят за иностранцами сквозь некие камеры, расположенные позади зеркал, снял зеркало в своем номере и выбросил прямо в окно, благо никого не покалечив. В отместку до конца пребывания канадцев в Москве новое зеркало в номер буяна так и не поставили. В итоге супруга Кэшмэна ходила прихорашиваться в номер жены Фила Эспозито. Наконец, опасаясь за низкое качество еды и угрозы пищевого отравления, канадцы привезли с собой в Москву массу провизии - от мяса до пива. Но эти запасы, помещенные на склад "Интуриста", таяли, по их мнению, не по дням, а по часам. Особенно заокеанские игроки обиделись на пропажу пива, которое "испарилось" из гостиницы сразу же после первой игры в Москве. Позже один из канадских хоккеистов шутливо заметил, что именно после этого неприятного инцидента "они страшно разозлились и решили во чтобы то ни стало выиграть всю серию".

Впрочем, не все было так плохо для заморских гостей. Канадские хоккеисты сполна ощутили то радушие, с которым их принимали повсюду, несмотря на холодную войну и железный занавес. Они встречались с обычными москвичами, посетили Кремль, Большой театр, знаменитые московские музеи.

Первый матч прошел в заполненных под завязку "Лужниках" 22 сентября 1972 года. Всеобщий ажиотаж в СССР превысил все мыслимые границы. На матч приехали члены Политбюро во главе с Леонидом Ильичом Брежневым, страстным болельщиком хоккея. Тогда каждому из хоккеистов сборной СССР давали только по четыре приглашения для родных на эти матчи. Таким большим был поток желающих. О том, чтобы выбить приглашения для других лиц, не было и речи. Десятки начальников, заведующих базами, ресторанами, магазинами были готовы выполнить любую просьбу, поставить самый дефицитный товар только, чтобы получить заветный квиток.

В ответ на русское: "Шай-бу! Шай-бу!" канадские зрители на трибунах ответили трехтысячеголосым ревом и улюлюканьем приехавших туристов. Валерий Харламов, удивившийся тому, как три тысячи канадцев перекрикивают девять тысяч советских болельщиков, бросил крылатую фразу: "Я не понял, где мы играем, в Торонто или в Москве?". Надо отдать должное канадским хоккеистам: в Москве они не только сумели приноровиться к действиям всей советской команды и ее отдельных мастеров. Игра заокеанских профессионалов в целом выглядела более разнообразной, они перестроились, стали играть более строже в обороне и настырнее в атаке. Ничья 4-4 была зафиксирована на табло к окончанию 52-й минуты матча. И тут на первый план вышло уже обкатанное в Канаде звено Мальцев-Викулов-Харламов. Разыграв многоходовую комбинацию, партнеры вывели на бросок Валерия Харламова, который закрепил окончательный счет матча 5-4 в пользу сборной СССР.

До победы в серии советской сборной оставалось сделать не шаг, а маленький шажочек. Достаточно было сыграть с канадцами вничью в одном из трех оставшихся поединков. Кто бы знал, что хоккейная судьба не даст советским хоккеистам возможности реализовать даже одну из трех этих попыток. Сборная СССР проиграла второй матч серии в Москве, при этом лишившись из-за травмы Валерия Харламова. Бобби Кларк нанес крюком клюшки рубленый удар в область лодыжки советского игрока, чуть выше верхнего края ботинка. Харламов продолжить игру уже не мог и вынужден был покинуть площадку. Канадцы, разозлившиеся и агрессивные, сумели довести эту встречу до победы, несмотря на то что за две минуты до конца матча оказались в численном меньшинстве. Тренер Гарри Синден позже признал, что травма Харламова сыграла большую роль в итоговом результате. Впрочем, объективности ради надо признать, что сборная СССР оказалась не готова к целому арсеналу около хоккейных приемов и уловок, показанных канадцами.

Седьмой матч серии превратился в бенефис братьев Эспозито. Тони прекрасно стоял в воротах, а Фил забросил первые две шайбы в ворота Третьяка. Когда казалось, что матч так и закончится вничью, оборона советской сборной допустила ошибку. Хендерсон, пересекая синюю линию, обыграл Геннадия Цыганкова, вышел один на один с Третьяком, и уже падая, забросил шайбу в створ ворот, прямо под перекладину. Таким образом, паритет в серии восстановился: у хозяев и гостей было по три победы при одной ничьей.

Решающий матч Суперсерии прошел 28 сентября 1972 года. Советских тренеров волновал один вопрос - сможет ли выйти на лед Валерий Харламов? Несмотря на боль, мужественный хоккеист, которого об этом попросил лично Борис Кулагин, все-таки появился на площадке. Все решилось в третьем периоде. Многие из профессионалов признавались, что вряд ли когда-нибудь еще они играли с таким остервенением, как в заключительном отрезке последнего московского матча. Выйдя на лед после второго перерыва, они обрушили на ворота Третьяка шквал атак. Наиболее свирепствовал "Филя" Эспозито, который особенно остро в составе гостей почувствовал "запах крови". Остановив шайбу рукой в нескольких метрах от ворот Третьяка, он на 43-й минуте проводит первую из двух необходимых родоначальникам хоккея шайб, делая счет 4-5. Еще через 10 минут следует бросок Парка от синей линии. После серии рикошетов, удара Эспозито, шайба отскакивает к Курнуайе, который отправляет ее в сетку. Ничья 5-5 за семь минут до конца встречи, которая приносила общую победу в серии советским хоккеистам. Канадцы заведены. Игра достигает своего апогея.

И вот наступает момент, который до сих пор признан одним из самых величайших моментов в истории канадского хоккея и канадского спорта в целом. На последней, 60-й минуте, канадцы входят в зону сборной СССР, вбрасывая шайбу. Первым на отскоке оказывается Курнуайе, который умудряется передать перед ее на пятачок. Карауливший ее там Хендерсон, которого сбивают с ног, ухитряется бросить по воротам Третьяка. Один бросок - вратарь на высоте, второй, … и шайба все-таки влетает в ворота хозяев. Сам Пол Хендерсон неоднократно признавался, что, когда он забивал решающую шайбу, ему "сделал подарок Всевышний". Он ушел из хоккея, став глубоко религиозным человеком, пастором и одним из руководителей христианской благотворительной организации "Атлеты в действии". А в стране Кленового листа в 1970-е годы была популярна поговорка: "Любой канадец скажет вам, где находился и что делал в двух случаях: когда стреляли в президента Джона Кеннеди и когда забивал победную шайбу в суперсерии-72 Пол Хендерсон".

Советские хоккеисты долго не могли поверить в происходящее. В то, что не использовали ни один из трех предоставившихся им шансов на победу во второй половине серии. Тренер Борис Кулагин говорил и о тренерских просчетах, особенно, в последнем матче, когда штабу сборной, возможно, нужно было взять паузу и должным образом настроить хоккеистов. В этих матчах обнажилась ахиллесова пята отечественной сборной в играх с канадцами - почти полный проигрыш им борьбы на пятачке у ворот.

Итоговое поражение от канадцев (4 победы, 3 поражения, 1 ничья) никак не вписывалось в советские пропагандистские установки. Все советские газеты получили установку напечатать не конечный - матчевый результат противостояния. А особо отметить, что итоговая разность шайб оказалась в пользу сборной СССР. 32 у советских игроков - против 31-й у канадцев. Боюсь, сегодняшнему молодому поколению не понять, какой карой могло обернуться для работающих в газетах журналистов, если бы они рискнули указать итоговый счет Суперсерии 1972 года.

Но в целом эффект от этих игр был потрясающим для двух совершенно противоположных стилей мирового хоккея. Вместо "пасующих дураков", которыми до этого иногда называла советских хоккеистов западная пресса, Канада увидела подлинных эстетов на льду, отдав должное мастерству нападающих Харламова, Мальцева, Якушева, Михайлова, неуступчивости защитников Рагулина и Васильева, стойкости вратаря Третьяка. Едва ли не половину из состава советских хоккеистов мечтали увидеть в своих рядах боссы клубов НХЛ. А фраза: "Советские хоккеисты развеяли миф о непобедимости канадских профессионалов", и вовсе стала расхожей на долгие годы.

Пожалуй, с наиболее точным и емким комментарием по итогам серии выступила немецкая газета Die Welt: "Одной из легенд мирового спорта о сверхмогуществе канадских профессиональных хоккеистов больше не существует. Как оказалось на поверку, высшие гонорары игроков еще не обязательно гарантируют высшее мастерство на льду". Сборная СССР потому и покорила взыскательного канадского болельщика, особенно в заокеанской части серии, потому что была сплоченным, маневренным коллективом звезд, которые благодаря четким установкам тренеров знали, чего они действительно могут и чего хотят добиться на площадке.

Теперь появилась возможность посмотреть матчи Суперсерии и скачать их в интернете. Наслаждайтесь, друзья!