Вячеслав Фетисов. Почему не меркнет с годами страсть к хоккею

Прославленный "второй номер" легендарной "красной машины" по-прежнему в отличной спортивной форме. Сам Вячеслав Александрович признается, что ему, как публичному человеку, приходится ежедневно следить за собой, поэтому он никогда не позволяет себе дать слабину...

Поспорит и с Малаховым

Несколько лет назад раздался звонок:

- Вячеслав Александрович приглашает вас на запись своей первой программы на канале "Звезда", - прощебетал приятный юный голосок.

И я поразился: Слава Фетисов - телеведущий? Великий хоккеист, дважды бравший олимпийское "золото" и трижды поднимавший вверх, как игрок и как тренер, Кубок Стэнли. Да! Человек, занимавший пост министра и вполне адекватного. Жесткий, напористый, с собственным на все взглядом. И одновременно вполне доступный, всегда выслушивающий, пусть и не всегда соглашающийся, зато не отгораживающийся от собеседника неделю спустя после назначения твердым намеком называть только по имени-отчеству и не дающий нового номера мобильного телефона. Думаете, так не бывает? Увы... С Фетисовым такое исключено.

Слава, как зовет его весь спортивный мир, - великий хоккеист, авторитет, с мнением которого считаются на планете

А если от неприятного к хорошему - к телевидению, то первое ток-шоу "Фетисов" давалось Славе тяжело. Снимали его долго. И ведущий делился с нами, его участниками, сомнениями: "Ну вот, уговорили человека, хорошо игравшего в хоккей, заниматься неосвоенным делом. И я вас мучаю. Давайте еще раз перезапишем". Однако чувствовалось, что хочется попробовать Фетисову нечто неиспытанное. Отходил от камер, покидал помост, становился к участникам съемок спиной. Прямо по-спортивному, по-фетисовски собирался. Словно по-настоящему убеждал себя. Довел запись до финала. Потом в гримерке спросил всех и каждого: "Нужно это мне? А? Как?" Я честно ответил, что пойдет, потому, что уже в сложнейшем дебюте проявились и хватка защитника, и отличное, кто бы сомневался, знание спорта, а еще умение управлять нами - наглыми экспертами-всезнайками. Даже в тот первый раз не возникало телевизионного бардака, когда все говорили обо всем и разом. Фетисов дирижировал.

Я наблюдал за преображениями ведущего ток-шоу "Фетисов" с удивлением, перешедшим в изумление. Он рос на глазах. Вячеслав Александрович вроде бы и расслаблен, но как по-деловому и быстро идет запись. Остроумен. Очень уверен, однако не нагло самоуверен. Костюмчик, образно говоря, на нем сидел классно. Все обращались к нему запросто, по имени и нормально. А вот в хватке, умении управлять процессом не уступал Фетисов мастодонту ТВ Андрею Малахову, превосходя того в вежливости.

Мне кажется, что если человек талантлив в какой-то области, правильно, в данном случае в хоккее, то этот талант при упорной работе и сокрушительной вере в себя и работе над собой же, родимым, можно проявить и в других сферах. Что Фетисов постоянно и делает.

Он был министром, сенатором, сейчас заседает в Государственной Думе. Справлялся и справляется.

А если бы мы в свое время более внимательно отнеслись к разработанному министром Фетисовым и его командой паспорту спортсмена, по записям в котором можно было бы отследить все, в том числе и допинговые нарушения, скольких скандалов избежали бы. Но Фетисов покинул должность - и понеслось.

Why not?

Это не говорит во мне профессиональный переводчик, хотя и он тоже. Фетисов хорошо говорит по-английски с американским акцентом. Его признают деятели самых разных международных спортивных федераций - от чопорного МОКа до задиристой Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС). Ведь Слава, как зовет его весь спортивный мир, - великий хоккеист, спортивный деятель, один из тех, кто раньше защищал российские интересы в ВАДА. Ему не требуется переводчик - эта профессия отживает свой век. Во времена прямых коммуникаций нашептывающий что-то на ухо толмач стал явлением редким. Да и как общаться через третье лицо в спорте, где ситуации и интересы договаривающихся сторон мгновенно меняются. Конфиденциальность пропадает, доверие если и устанавливается, то, понятно, не до конца. Третья пара ушей всегда и во всем лишняя. И Вячеслава Фетисова не только можно, но и нужно использовать на международном поле. Вероятно, и в тяжелых наших отношениях с ВАДА он смог бы найти некий путь к пониманию. Когда я по привычке сурово начал клеймить при нем бывшего главу этой организации, Фетисов моего пыла не одобрил. Заметил, что надо уметь договариваться. А почему нет? Why not?

О хоккее по-фетисовски издано столько книг и снято фильмов, что остается добавить лишь сугубо личные впечатления. Они есть у меня. Когда в 1977 году он появился на льду в армейской форме, я почему-то сразу понял: для моей команды, совсем не ЦСКА, а той, что играет филигранно технично и сугубо комбинационно, это конец. Рационально метавшийся и всюду успевавший Фетисов напоминал молодого, в бой выпущенного мощного зверя. Всюду успевающего и совершенно безжалостного. Силовые приемы были похлеще рагулинских и побольнее интеллигентно-болевых прижиманий к борту, которыми восхищал динамовец Виталий Семенович Давыдов.

Сидевший рядом со мной старый тренер, нет, не так: я имел честь сидеть со старым великим тренером, который, увидев революционную игру Славы, вдруг произнес - "звереныш". И быстро поправился - "зверь".

А еще у этого парня, у Славы, Славки, обнаружился такой щелчок, которым он пробивал вратарей от синей линии, что невольно думалось: хорошо, что Владик Третьяк играет в одной с ним команде.

Его страсть к игре с годами не меркнет. Ведь считается, что хоккеист, футболист, любой спортсмен, в конце концов, должен, нет, не пресытиться, а наиграться, слегка наесться. Особенно если он многолетний капитан клуба, сборной, у которого не забалуешь. Или если он выиграл все титулы в мире, как Вячеслав Александрович, а также в отдельно взятой североамериканской НХЛ. С Фетисовым этого не произошло. И в типично товарищеских матчах он играет с полной отдачей.

По всему поэтому мне и кажется, что не было в СССР лучшего защитника, чем Вячеслав Фетисов. А кто еще с ним в ряду лучших? Вратарь Владислав Третьяк и нападающий Александр Мальцев. И вот забавно: Владик Третьяк родился 25 апреля 1952-го, а Саша Мальцев - тоже, как и Фетисов, 20 апреля, только 1949 года. И это не апрельские шутки.

Чутье капитана

Коротко: как-то приглашал Вячеслава Александровича на очередное торжество спортивных журналистов. Обычно он соглашался. Приходил сам или присылал верных помощников - Дмитрия Тугарина и Виталия Мелик-Карамова. А тут что-то его смущало. Никак я не мог понять, что.

- Значит, тот парень будет? - спросил он. Я кивнул: - Нет, пропущу, - твердо отказался Слава. И после некоторой паузы: - Ты, дядя Коля, тоже смотри тут внимательней. Приглядывайся к коллегам.

Стало немного обидно. Всего-то и надо было, что вручить призы репортерам вместе с Федерацией спортивных журналистов. Прошло не так много времени, и я, появились на то веские причины, вспомнил о предостережении. Откуда Фетисов узнал, что вручать грамоту "тому парню" было совсем ни к чему? Чутье? Знание психологии? И еще пару раз после этого пара небрежно брошенных Вячеславом Александровичем фраз предостерегли от вероятных ошибок. Да, наверное, чутье.

Фетисов о состоянии детского хоккея

Надо четко понимали, что для нашей страны в приоритете должен быть детский спорт. Это основа пирамиды, вершиной которой является спорт профессиональный. Важны не просто голы, очки, секунды и будущие Овечкины или Малкины. Дети должны не пить пиво, курить, сутки напролет просиживать перед гаджетами, а воспитывать в себе здорового человека. Не секрет, что один рубль, вложенный в физическое развитие ребенка, дает трехкратный эффект в здравоохранении. Есть научные данные, что ребенок, систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 12 годам вырабатывает иммунитет к стимулирующим веществам. И это должно быть приоритетным в деятельности государства.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Очень важно создать в России региональную систему развития хоккея, при которой не будет дискриминации детей по социальному признаку. Что скрывать - хоккей в последнее время стал спортом для богатых. Я думаю, что и Макаров, и Касатонов, и Кожевников, находясь они в таких условиях, точно бы не были в ранге двукратных олимпийских чемпионов. Наша общая задача - дать возможность детям из семей, где нет большого достатка, получить хоккейную клюшку и коньки. А потом уже на уровне профессиональных тренеров отслеживать их успехи.

О фастфуде

Чизбургер ел пару раз в Америке, и то не по своей воле. У нас в команде была традиция, если плохо сыграли, особенно на выезде, то капитан заходил в раздевалку и говорил: "Через час встречаемся в ближайшем "Макдоналдсе". Такое вот наказание. После подобных "ужинов" нам говорили: "Если будете плохо играть, то и следующий обед - там же". Сидишь, давишься этим чизбургером, но при этом понимаешь, что сделаешь все, чтобы подобного в будущем не допускать.

Подготовил Павел Зарудный

Досье "РГ"

Вячеслав Фетисов родился 20 апреля 1958 года. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, семикратный чемпион мира, трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Начинал путь в хоккей с игры в дворовой команде на Коровинском шоссе в Москве. Дальше он в составе команды ЖЭКа № 19 сыграл в финале городской "Золотой шайбы", где его, 10-летнего, заметили тренеры ЦСКА и пригласили в молодежную команду клуба.

Всего в чемпионатах СССР и России прославленный защитник сыграл 480 матчей и забросил 153 шайбы. Фетисов обладатель уникального достижения: в возрасте 51 год 11 декабря 2009 года Фетисов вышел на лед в матче КХЛ, в котором армейцы сразились с питерским СКА. Фетисов введен в Залы славы Международной федерации хоккея и Национальной хоккейной лиги, а также является игроком символической "сборной Столетия" по версии Международной федерации хоккея.