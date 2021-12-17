О великом тренере Анатолии Тарасове - в его цитатах и воспоминаниях спортсменов

"РГ" начинает публикацию материалов, посвященную славной дате - 22 декабря 2021 года отечественному хоккею с шайбой исполняется 75 лет. Мы постараемся рассказать о его первых, однако не робких шагах и быстром становлении. О великих игроках и тенерах, которые оставили самый заметный след в истории любимой игры. Напомним о, возможно, одном из главнейших событий - Суперсерии СССР - Канада. Расскажем о сегодняшнем дне российского хоккея и планах на ближайшее олимпийское будущее.

Накануне юбилея нашего хоккея вспоминаем яркие цитаты одного из блестящих тренеров ХХ века - Анатолия Тарасова, который стал для многих поколений игроков не только жестким наставником, но и отцом.

О диктаторстве

"Я думаю, что, наверное, правильно меня считали... диктатором. Может быть, это слово и подходит. Как считали, так и считали. Я в этом убежден, и это проверено жизнью в тяжелейших хоккейных боях - я не позволял наступать себе на пятки, на мозоли. Мне казалось, что я знаю, что я делаю. Если бы я подавлял чем-то своих игроков, то не была бы воспитана целая плеяда выдающихся хоккеистов. Да, я был суров. Придумывал не только трехразовые, но и четырехразовые тренировки. Это очень тяжело. Но я это делал не из сумасбродства. Знал, что мы иначе их, этих канадцев, не догоним. И одновременно я истязал не только их, но и себя. Когда мне говорят "грубый тренер", я хочу спросить этих товарищей: "Он справедливый или нет?" Если он ругает тебя, он это делает для своего "я", для своего величия, или он это делает для тебя?"

Как тренировал ЦСКА и сборную СССР Анатолий Тарасов

"У меня возникла мысль изменить тактику игры. Она называлась тактикой с двумя хавбеками. Я провел эксперимент, уверился в том, что я прав, и мне нужно было сделать выдающееся звено. У меня на все роли были игроки. Центральный защитник один только должен быть - Александр Павлович Рагулин. В то время ему уже было 32 года, у него уменьшился маневр, но у него был нюх, тактический расчет замечательный. Ему не хватало немножко характера, но я ему сказал: "Хочешь еще поиграть? Ты из доброго дядьки должен превратиться в жестокого. Здесь, на пятачке, все должно гореть". Он ответил: "Я постараюсь".

Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости

Мне нужен был очень сильный игрок. Я не хотел брать из другой пятерки. Кого? Долго я думал. И тут мне приснилось, что левым хавбеком играет Толька Фирсов. Но как Фирсову об этом сказать? Лучший нападающий мирового хоккея. Я ему скажу, а он ответит, что не будет играть на этой позиции и вообще закончит. Почему он не может так сказать? Он выдающийся хоккеист планеты. Он в прошлом году получил приз лучшего нападающего. Я не помню, как подошел к нему, но знаю, что очень волновался перед этой первой беседой. Шел 1971 год. И я не думал, что он мне так ответит. Он сказал: "Это нужно для хоккея? Или я подопытный кролик?" Я ответил: "Только для хоккея, это все переворачивает в мировом хоккее". Я никому не рассказывал и первым, с кем я поделился, был Фирсов. Он сказал: "Делайте, как вы хотите. Что мне нужно?" Я ему все объяснил и сказал: "Ты подумай два-три дня, сегодня не отвечай. Тебе все остальное понравится. Кстати, по моей идее ты должен забивать не меньше, а больше, чем ты делал это раньше". Он позвонил в этот же день и сказал, что согласен. Ему оставалось играть два-три года. Кстати, он на этой роли провел два сезона. Мы были бесспорными чемпионами и этой новой системой, этим составом поразили весь мир. Эта пятерка никому не проиграла в международных матчах".

Как возвращался Харламов

"В чем была сила этого хоккеиста - он забить мог в окружении трех-четырех игроков. С ним всегда весело игралось. Он не умел обижаться. А как же его били канадцы. Как они его ненавидели за то, что он их обыгрывал.

Валера был нашенский. Он отвечал духу нашего времени, нашей скромной жизни. Валерка помогал нам, тренерам. Он считал, что от нас все зависит. Он, выдающийся, был очень дисциплинированным. Так получилось, что после первой автокатастрофы, в которой он получил большие увечья, он вышел на лед. Позвонил и сказал: "Анатолий Владимирович, у меня не идет обводка, я ее потерял". Я посоветовал ему прийти к Вене Быстрову и попросить, чтобы он дал спарринг-партнеров из юношеской, молодежной команды. Чтобы играть одному против семи-восьми соперников, обводить до последнего. Если бы вы видели, как он выполнял просьбу тренера! И он восстановился!"

Валерий Харламов (справа). Фото: Александр Макаров/ РИА Новости

О новом подходе Третьяка

"Третьяк, в отличие ото всех вратарей, вошел в обойму мирового хоккея, когда появились загнутые крюки, когда шайба летела со страшной скоростью, перебивая большую берцовую кость. В то время мы почувствовали, что броски с семи-восьми метров отразить на зрительном эффекте невозможно. Нам здесь помогли ученые, физиологи. И возникла проблема - постараться построить игру на интуиции. И Третьяк, смышленый 16-летний мальчишка, первым стал осваивать эту древнюю роль вратаря в новом совершенно качестве. Если кто посмотрит все кадры с участием Третьяка, то ему почему-то шайба все время попадает в ловушку, а не ловушка ловит шайбу. Это возможно было только при двух условиях. Во-первых, культура Третьяка - она выше, чем у предыдущих вратарей. И самое главное - Третьяку было сказано: играть в футбол, баскетбол. Он должен был все время отвечать себе на вопрос - куда может быть передача, куда может быть брошен предмет. И вот эта новая идея, что он первооткрыватель нового подхода в совершенствовании мастерства вратаря, - это его подняло. Хороший мальчишка из хорошей воспитанной семьи. Один недостаток - он рано ушел.

Анатолий Тарасов и Владислав Третьяк во время тренировки. Фото: Дмитрий Донской/ РИА Новости

Великие игроки - о великом тренере

Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, президент ФХР: "Анатолий Владимирович любил важные встречи проводить в парилке, и гостями его бани были его закадычный друг и сосед баскетбольный тренер Александр Гомельский и глава МИДа Андрей Громыко. Честно признаюсь, ходить вместе с Тарасовым в баню было невозможно - до того фанатично он парился. У него была своя собственная система: в бане, если температура переваливает за отметку 120 градусов, нужно взять обычную мочалку, окунуть в холодную воду и вложить в рот. Будет легче дышать, и пар не обожжет горло. Тарасов же пошел еще дальше. Он ложился на полку, наливал в шайку холодную воду, опускал туда голову и пил. Его обрабатывали в четыре веника, а ему было все равно. Потом он выходил, выпивал пиво и решал все вопросы "на раз"...

Еще вспоминаю, как он умел мотивировать. Это было в 71-м году. В решающем матче уступали мы шведам после первого периода - 1:2. Тарасов зашел в раздевалку и запел песню "Черный ворон" сначала тихо, потом громче. И помогло. Игра закончилась - 6:3, и мы стали чемпионами мира. Тарасов был великий психолог, и для него была сначала команда, все вместе, а потом уже - личность. У нас в российском хоккее, увы, часто случается по-другому".

Вячеслав Старшинов, двукратный олимпийский чемпион: "В сборной у Тарасова никогда не было проблем и "дедовщины". Спартаковцев хоть и было меньше, но относились к нам с уважением. Мы и с Анатолием Владимировичем Тарасовым могли поговорить на равных. Он, если честно сказать, даже немного побаивался нас нравоучать. Знал, что можем ответить ничуть не хуже, чем он, задать вопрос. А вот его прямые подопечные по ЦСКА себе такого позволить не могли. Круглый год у него "под колпаком" были. У них же в армии вообще разговаривать не принято, только "есть", и все (смеется)".

Вячеслав Фетисов и Анатолий Тарасов. Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы: "Для меня учителем, отцом в хоккее является Тарасов. Он вложил в меня больше, чем кто-либо. Два раза в год Анатолий Владимирович проводил собрания для молодых хоккеистов и их родителей. А он приводил с собой звезд, которые выигрывали Олимпиады, чемпионаты мира, чтобы все чувствовали преемственность поколений. И говорил понятные вещи. Скажем, спрашивает у мальчика: "Что такой печальный?" Тот отвечает: "Проиграли в финале "Спартаку". Тарасов интересуется: "Родители в зале есть?" Выходит мама, и тот ей вопросы начинает задавать:

- Моет полы?

- Нет.

- Мусор выносит?

- Нет.

- Ну и как же тут можно выиграть у "Спартака"...

Он был не только величайший отечественный тренер, но и философ, педагог".

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Любопытный факт

Анатолий Тарасов женился в 1939 году на девушке по имени Нина, которая училась вместе с ним в высшей школе тренеров. Нина Григорьевна, которая была на десять месяцев старше своего мужа и прожила до 93 лет, вспоминала, что после того как Тарасов сделал ей предложение, они не стали устраивать пышных церемоний и просто пошли в Бауманский райисполком Москвы, где расписались.

После этого молодые отметили событие в столовой института, заказав себе бефстроганов. В подарок невеста получила букет цветов и вазу.

В феврале 1947 года на свет появилась их дочь Татьяна, которая стала одним из самых знаменитых тренеров по фигурному катанию не только в России, но и в мире. Также в их семье выросла дочь Галина. Отец очень жестко воспитывал дочерей и каждый день в семь утра в любую погоду выгонял их на зарядку. Кстати, именно дочери настояли, чтобы Тарасов купил своей супруге обручальное кольцо на "золотой" юбилей свадьбы. До этого времени "тратить деньги на ветер" Анатолий Владимирович категорически не хотел.