Аделия Петросян стала первой фигуристкой, исполнившей 2 четверных риттбергера

Российская фигуристка, 14-летняя Аделия Петросян стала первой в истории, кто исполнил два четверных риттбергера. Это произошло в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Петросян, которая тренируется у Этери Тутберидзе, исполнила каскад "четверной риттбергер - двойной тулуп", сольный четверной риттбергер, тройной риттбергер, двойной аксель, каскады "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной флип - ойлер - тройной сальхов", а также тройной лутц.
Спортсменка получила за прокат 160,68 балла, из них - 93,20 за технику.