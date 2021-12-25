Аделия Петросян стала первой фигуристкой, исполнившей 2 четверных риттбергера

Российская фигуристка, 14-летняя Аделия Петросян стала первой в истории, кто исполнил два четверных риттбергера. Это произошло в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости