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Рубрика: Власть

Путин вручил госнаграды хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову

Текст: Айсель Герейханова ( Санкт-Петербург)
Владимир Путин в среду, 29 декабря вручил госнаграды легендам отечественного хоккея. Александр Якушев, который сейчас является председателем Совета легенд лиги, получил из рук главы государства орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский награждены орденом Александра Невского.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин заявил о завершении заполнения газом второй нитки "Северного потока-2"

"Мы знаем, как вы боролись за честь страны, как добывали самые высокие награды и как блестяще всегда боролись до конца и побеждали. Хочу от лица всех болельщиков и любителей спорта поздравить вас с государственными наградами. Хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали в прошлом и что делаете сегодня", - сказал президент России. Он также поздравил спортсменов с Новым годом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также принимал участие в церемонии. Сегодня он и Владимир Путин в одной команде сыграют в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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