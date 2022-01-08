Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб в результате несчастного случая

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров итальянец Кристиан Гилли погиб в результате несчастного случая на охоте, информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел в четверг недалеко от города Пиза. Во время охоты с друзьями спортсмен нагнулся, чтобы поднять упавшие патроны для своей винтовки и оружие выстрелило ему в живот. Прибывшие на место врачи отвезли Гилли в госпиталь и прооперировали, но спасти итальянца они так и не смогли.

Гилли взял "золото" чемпионата мира по стендовой стрельбе среди юниоров в октябре 2021 года.