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08.01.2022 02:14
Рубрика: Спорт

Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб в результате несчастного случая

Текст: Артур Нанян

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров итальянец Кристиан Гилли погиб в результате несчастного случая на охоте, информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
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Инцидент произошел в четверг недалеко от города Пиза. Во время охоты с друзьями спортсмен нагнулся, чтобы поднять упавшие патроны для своей винтовки и оружие выстрелило ему в живот. Прибывшие на место врачи отвезли Гилли в госпиталь и прооперировали, но спасти итальянца они так и не смогли.

Гилли взял "золото" чемпионата мира по стендовой стрельбе среди юниоров в октябре 2021 года.

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