Криштиану Роналду не попал в топ-3 номинантов на приз лучшему игроку года

Объявлены финалисты на приз The Best от Международной федерации футбола (ФИФА), вручаемый лучшему игроку прошедшего года. Церемония состоится 17 января в Цюрихе.

В тройку финалистов попали действующий обладатель награды поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), аргентинец Лионель Месси (ПСЖ), завоевавший недавно "Золотой мяч", а также египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

В расширенный список входили также Карим Бензема ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Н'Голо Канте, Жоржиньо (оба - "Челси"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд) и форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. К слову, Роналду впервые за почти 15 лет не попал в тройку.

ФИФА начала сама выбирать лучшего футболиста года в 1991-м - это была ее первая попытка отделиться от "Золотого мяча", вручаемого изданием France Football. Именно так появился приз "Игрок года ФИФА". Впрочем, стать престижной она так и не смогла, в результате чего в 2010 году ФИФА на шесть лет выкупила лицензию на "Золотой мяч" и объединила с ним премию. Все поменялось в 2016 году, когда президент ФИФА Джанни Инфантино решил вернуть прежний формат и возродил старую премию под новым названием - The Best. Считаются голоса капитанов и тренеров всех национальных команд, входящих в ФИФА. Каждый может выбрать трех игроков: первый заработает пять очков, второй - три, третий - одно.

Фаворитом в этой номинации почти все эксперты называют Левандовски. Отметим, что на днях Роберт был признан лучшим польским спортсменом прошлого года. Помимо приза лучшему игроку года будут вручены еще три приза. Первый из них получит сильнейший тренер года. Претендентов здесь трое: Томас Тухель, выигравший с "Челси" Лигу чемпионов, Роберто Манчини, который привел сборную Италии к триумфу на чемпионате Европы-2020, и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Один из следующих голкиперов - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария") и Эдуар Менди ("Челси") - выиграет приз лучшему голкиперу. На премию легендарного Ференца Пушкаша за самый красивый гол года претендуют чех Патрик Шик ("Байер"), аргентинец Эрик Ламела ("Севилья") и иранец Мехди Тареми ("Порту").

Тем временем

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий за "Фиорентину", стал обладателем сатирической награды, вручаемой худшему игроку чемпионата Италии, - "Золотая урна". Кокорин занял первое место в номинации "Посмешище". Свои голоса за форварда отдали 53,21 процента опрошенных. Как признались учредители премии, трансфер Кокорина многие считают провальным, а сам игрок до сих пор является "подающим надежды".