Черчесов запретил футболистам "Ференцвароша" два слова

Бывший главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, принявший самый знаменитый венгерский клуб "Ференцварош" (Будапешт), на встрече с игроками команды запретил им в общении с собой два слова - "проблема" и "пожалуйста".

"Ребята, давайте мы забудем слово "проблема". Я его не люблю. И еще не люблю слово "пожалуйста", потому что мы с вами все профессионалы: каждый знает, что и как нужно делать", - сказал Черчесов футболистам "Ференцвароша" перед началом тренировки.

Высшее достижение Черчесова как тренера - выход со сборной России в четвертьфинал домашнего для нас чемпионата мира 2018 года. "Ференцварош" в карьере Черчесова - уже четвертый по счету зарубежный клуб. Ранее он возглавлял австрийские "Куфштайн" (2004), "Ваккер-Тироль" (2004-2006), "Легию" из столицы Польшы Варшавы (2015-2016). В России наставник работал с московским "Спартаком", сочинской "Жемчужиной", "Тереком" (Грозный), пермским "Амкаром", столичным "Динамо".

О назначении Черчесова главным тренером "Ференцварош" официально объявил 20 декабря прошлого года.