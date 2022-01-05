Николич станет новым главным тренером "Краснодара"

Сербский специалист Марко Николич станет новым главным тренером футбольного клуба "Краснодар", который в среду объявил об отставке белоруса Виктора Ганчаренко. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Краснодар" также покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович. Причиной такого решения называют не слишком успешное выступление команды в нынешнем сезоне - на зимний перерыв "Краснодар" ушел на пятом месте, набрав 29 очков. Прошлый сезон команда завершила на 10-й позиции.

Марко Николич покинул "Локомотив" в октябре 2021 года. Он руководил командой с середины 2020 года, завоевав Кубок России и бронзовые медали в минувшем сезоне. В последнее время в СМИ сообщалось о том, что Николич продолжит карьеру в России.