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05.01.2022 09:27
Рубрика: Спорт

"Краснодар" объявил об отставке Ганчаренко

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Краснодар" сообщил о том, что тренерский штаб во главе с Виктором Ганчаренко покидает команду.

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
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"Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича", - говорится в сообщении клуба.

Белорусский специалист возглавил "быков" в апреле прошлого года, до этого он работал в ЦСКА. Под руководством Ганчаренко команда провела 25 матчей и одержала 11 побед при девяти поражениях.

Осеннюю часть сезона команда завершила на пятом месте в РПЛ, набрав 29 очков.

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