"Краснодар" объявил об отставке Ганчаренко

Футбольный клуб "Краснодар" сообщил о том, что тренерский штаб во главе с Виктором Ганчаренко покидает команду.

"Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича", - говорится в сообщении клуба.

Белорусский специалист возглавил "быков" в апреле прошлого года, до этого он работал в ЦСКА. Под руководством Ганчаренко команда провела 25 матчей и одержала 11 побед при девяти поражениях.

Осеннюю часть сезона команда завершила на пятом месте в РПЛ, набрав 29 очков.