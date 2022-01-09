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09.01.2022 20:39
Рубрика: Власть

С 1 июня 2022 года болельщики обязаны предъявлять спецпаспорт

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
До наступления лета каждый болельщик должен получить персонифицированную карту, которую нужно будет предъявить как при покупке билета, так и при входе на стадион, в спорткомплекс или иное место проведения соревнования. Паспорт болельщика появится и в электронном виде.

Изменения предусмотрены новым законом, установившим основы идентификации и аутентификации посетителей официальных спортивных мероприятий. Поправки внесены в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

Перечень мероприятий, для посещения которых нужен будет паспорт болельщика, определит правительство РФ. При этом организаторы соревнований, не вошедших в этот перечень, смогут самостоятельно установить требование об аутентификации болельщиков. Оформить паспорт болельщика можно будет на Едином портале госуслуг. В оформлении может быть отказано по ряду оснований - например, если болельщик ранее был привлечен за нарушение общественного порядка на соревнованиях или если фанату судом запрещено посещать матчи или игры любимой команды. По тем же основаниям действие уже выданного паспорта болельщика могут приостановить. Поправки должны послужить обеспечению безопасности и общественного порядка при проведении соревнований. Нововведения вступят в силу 1 июня 2022 года. Паспорта болельщиков впервые опробовали при проведении в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

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