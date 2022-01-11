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11.01.2022 21:40
Рубрика: Спорт

КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков

Текст: Максим Домчев
Фото: Татьяна Андреева Фото: Татьяна Андреева
Фото: Татьяна Андреева

В Континентальной хоккейной лиге выявлены новые случаи заболеваний коронавирусом. Отменены матчи с участием "Металлурга", на очереди - "Спартак".

Фото: РИА Новости
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Во вторник КХЛ приняла решение отменить запланированный на 13 января матч между магнитогорским "Металлургом" и "Йокеритом". Причина - вспышка коронавируса в российском клубе.

Как сообщается на сайте КХЛ, по итогам тестирования на коронавирус в составе "Металлурга" выявлены девять положительных результатов у игроков и два - у представителей клуба.

Позже стало известно, что тест на коронавирус игроков "Спартака" выявил десять положительных результатов. Также заболели три представителя клуба. "Спартак" свой следующий матч должен проводить в четверг против московского "Динамо".

В 2022 году КХЛ уже отменила 15 матчей регулярного чемпионата. На карантине находятся игроки ЦСКА, "Салавата Юлаева", "Автомобилиста", "Торпедо" и рижского "Динамо".

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