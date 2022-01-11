Алексей Морозов: Многие команды КХЛ готовы выпускать резервистов

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов объяснил, почему в случае коронавирусной вспышки в клубе КХЛ не позволяет выставлять играть хоккеистами из молодежки и фарм-клубов, как это было в прошлом сезоне.

"У нас были случаи, когда было два положительных теста, и мы следовали тенденции, как в прошлом году. Но тогда повальных вспышек не было. А сейчас мы наблюдаем отдельно каждый клуб. Например, "Автомобилист" был готов заменить основных игроков резервистами, они приехали на матч, но у них очень быстро распространялся коронавирус. То же самое и у "Торпедо". Были случаи, когда команды были готовы заменить основу игроками из ВХЛ, но там не так хорошо проходит тестирование. И хоккеисты приезжали на игру уже с большим количеством положительных тестов.

Например, вчера мы сказали "Барысу", летите на матч с "Торпедо", там небольшая вспышка. А сегодня уже новый прирост. Все рассматривается в индивидуальном порядке. Вот "Спартак", который летел из Владивостока в одном самолете. Сейчас мы ждем их результатов, а потом решим, что с ними делать. Брали у них тесты по прилету и взяли их сегодня. Как я уже сказал, вирус развивается стремительно", - подчеркнул Морозов.