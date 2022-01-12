КХЛ отменила матч между московскими "Динамо" и "Спартаком"

Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить матч между московскими клубами "Динамо" и "Спартак", запланированный на 13 января.

Причиной для отмены стала вспышка коронавируса в "Спартаке". Как сообщает сайт КХЛ, по состоянию на 11 января у десяти хоккеистов и трех представителей "Спартака" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

В итоге матч не состоится. В 2022 году из-за коронавируса КХЛ отменила уже 17-й матч и еще одна встреча была перенесена на более поздний срок.

Это уже не первый случай массового заболевания в командах. На карантине находятся игроки ЦСКА, "Салавата Юлаева", "Автомобилиста", "Торпедо" и рижского "Динамо".