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11.01.2022 22:51
Рубрика: Спорт

Клубы поддержали решение КХЛ продолжать сезон

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока не будет остановлен. Днем ранее соответствующее решение приняло руководство КХЛ. Во вторник, 11 января, его на совещании поддержали и клубы.
У "Автомобилиста" из Екатеринбурга уже пять перенесенных матчей. Фото: РИА Новости У "Автомобилиста" из Екатеринбурга уже пять перенесенных матчей. Фото: РИА Новости
У "Автомобилиста" из Екатеринбурга уже пять перенесенных матчей. Фото: РИА Новости

Точнее сказать, никто не выступил против. "Сейчас некоторые клубы постеснялись свое мнение сказать или согласились с мнением высказавшихся коллег. Договорились провести опрос. Посчитаем, проверим результаты, посмотрим, в чем заинтересованы клубы, тогда снова сядем с руководителями и обсудим дальнейшие сценарии", - рассказал журналистам после совещания президент КХЛ Алексей Морозов.

Фото: Татьяна Андреева
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А пока решено продолжать. Клубы, у которых все более-менее стабильно, будут играть между собой, клубы со вспышками - сидеть на карантине. Хотя ситуация все сложнее. К 14:00 вчерашнего дня в лиге числилось 127 зараженных, из них 97 хоккеистов. Вирус распространяется так быстро, что КХЛ не может прибегнуть к практике прошлого сезона, когда вместо заболевших игроков основы в состав привлекались резервисты. "Например, "Автомобилист" был готов заменить зараженных хоккеистами из фарм-клуба, но они приехали на матч уже с положительными тестами. В прошлом сезоне таких повальных вспышек не было", - объяснил Морозов.

Чтобы хоть как-то упредить распространение коронавируса, КХЛ намерена ужесточать регламент. Документ с правками уже на согласовании у Роспотребнадзора. О жесткости новой версии говорит тот факт, что игроков хотят обязать ходить в масках даже в раздевалке.

Главная головная боль лиги на данный момент - перенесенные матчи. Их на вчерашний день было уже 15. Пока найдена дата только для одного из них: "Автомобилист" и "Йокерит", которые должны были сыграть 3 января, выйдут на лед 22 числа. Между тем календарь КХЛ сверхплотный: с одной стороны, он зажат февральской Олимпиадой, с другой - майским чемпионатом мира. Спасением может стать разрешение Федерации хоккея России, проводить отложенные матчи во время олимпийской паузы. Но это при взаимном согласии клубов играть без игроков, вызванных в сборные.

Чем больше матчей "регулярки" во время Олимпиады удастся сыграть, тем больше шансов на проведение полноценного плей-офф, который должен начаться 2 марта, а закончиться в конце апреля. Сдвинуть его на май не получится хотя бы потому, что у большинства игроков контракты с клубами подписаны до 30 апреля. Плюс 13 мая стартует уже упомянутый чемпионат мира: по правилам, клубы должны предоставить игроков в сборные за неделю до старта турнира. То есть участники финальной серии КХЛ в случае сдвига оказались бы сильно ослабленными.

Вот и приходится рассматривать сценарии сжатия плей-офф. Как вариант, можно заставить команды играть каждый день с паузой на перелеты. Или провести все серии плей-офф не до четырех побед, а до трех. Если будут вспышки ковида, допускать на лед только вакцинированных или с отрицательным тестом. Приглашать игроков из молодежных команд. Если получится так, что вся команда выпадет, придется засчитывать технические поражения.

Как оно все в итоге получится, станет ясно после следующего совещания клубов с КХЛ. По итогам опроса. А пока - играем.

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