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11.01.2022 18:27
Рубрика: Спорт

Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках

Текст: Илья Соболев
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о намерении ужесточить ковидный регламент КХЛ из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в клубах.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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"Изменили положение по ковиду, оно сейчас на согласовании в Роспотребнадзоре. Меры будут ужесточаться. Понимаем, что к этому надо серьезно относиться. Надо продолжать усилия, ужесточать меры, разговаривать с игроками. Объяснять, что они подводят не только себя, но и свои команды. Не знаю, что нам согласуют. Когда дождемся согласования, то направим клубам весь регламент и те изменения, которые вступят в силу. Пока речи не идет о снижении количества болельщиков. Но будет ужесточаться контроль чистых зон, чтобы те же игроки ходили в масках даже в раздевалках", - заявил Морозов журналистам.

На данный момент в лиге болеют 126 человек, из них 97 - хоккеисты. Отменено или перенесено 14 матчей.

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