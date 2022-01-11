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11.01.2022 18:20
Рубрика: Спорт

Алексей Морозов: Очень тяжело проводить чемпионат, но клубы хотя доиграть

Текст: Илья Соболев
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение клубов продолжать сезон 2021/2022.
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

"У нас очень большой прирост заболеваемости. Тенденция продолжается. 127 человек за последнюю неделю. В ноябре, например, пик у нас составлял 30 человек. Сейчас каждый день зараженные только прибавляются", - заявил Морозов.

Фото: РИА Новости
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По словам президента КХЛ, сейчас турнир очень тяжело проводить, но команды настроены играть.

"Все клубы хотят играть, доиграть чемпионат. Игроки готовились к сезону, к плей-офф, борьбе за Кубок, сейчас все это оказалось под угрозой, - сказал Алексей Морозов. - Сегодня думали, как продолжать чемпионат. Вчера встречались с ФХР. У нас были разные сценарии. Мы их последовательно отметали. Сказали, что сезон должен продолжаться в честной борьбе. Договорились сделать опрос по клубам. Сейчас некоторые клубы постеснялись свое мнение сказать или согласились с мнением высказавшихся коллег. Пока решили, что клубы у которых все хорошо, будут продолжать играть. А те клубы, где большие вспышки, мы не хотим допустить распространения на все клубы. У нас много сборников, которые будут представлять свою страну на Олимпийских играх. Довольны совещанием с ФХР, которая разрешила проводить матчи без сборников во время олимпийской паузы. Посмотрим, в каком направлении мы будем двигаться дальше".

Отметим, что на сегодняшний день отменены или перенесены 14 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Накануне решение о продолжении сезона приняло руководство лиги.

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