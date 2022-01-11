КХЛ решила не приостанавливать сезон из-за коронавируса

Во вторник, 11 января, Континентальная хоккейная лига обсудит с клубами ситуацию с коронавирусом, а также проговорит возможные сценарии завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф сезона 2021/22. Останавливать "регулярку" руководство лиги пока не собирается.

- У нас накоплен большой опыт за предыдущий сезон. Континентальная хоккейная лига - одна из немногих лиг, которая не остановила чемпионат, а завершила его и доиграла плей-офф. Как я уже сказал, у игроков и сотрудников есть иммунитет, поэтому мы рассчитываем на то, что и этот чемпионат пройдет без остановок, - уверял в сентябре президент КХЛ Алексей Морозов.

Теперь кажется, что лига не совсем верно оценила ситуацию. В последние дни в КХЛ только и говорили, что о возможной паузе в регулярном чемпионате.

Первый звонок прозвенел еще в ноябре, когда был отменен матч уфимского "Салавата Юлаева" и челябинского "Трактора". Тогда коронавирус ни у кого не обнаружили, но сразу у нескольких хоккеистов "Салавата" проявились симптомы ОРВИ. По правилам Башкортостана всей команде пришлось сесть на карантин, а КХЛ засчитала юлаевцам техническое поражение, явно рассматривая данный случай как единичный. Вот только после наступления нового года эпидемия вспыхнула последовательно в нескольких клубах и быстро стало понятно, что раздавать "технари" налево и направо - совсем не решение проблемы. Подтверждение тому - совсем недавно отмененный молодежный чемпионат мира в Канаде. К сегодняшнему дню, не считая ноябрьский случай, в КХЛ перенесено уже 12 матчей. Очевидно, что ковидные форс-мажоры еще будут и с этим что-то надо делать. Уход КХЛ на незапланированный перерыв - один из вариантов.

Сразу скажем, далеко не все клубы лиги отнеслись к нему положительно. Сторонники паузы настаивали, что она поможет избежать дальнейшего распространения ковида и сохранит игроков для олимпийского турнира, который пройдет уже в феврале. Однако контраргументов значительно больше. В первую очередь, невероятная плотность календаря. Сезон КХЛ зажат, с одной стороны, Олимпийскими играми, к которым сборная России начнет подготовку 20 января, с другой - майским чемпионатом мира. Найти подходящие даты для уже перенесенных матчей - и так головная боль для руководства лиги. Если уйти на дополнительную паузу, несыгранных матчей станет еще больше.

К сегодняшнему дню отменено или перенесено уже 13 матчей регулярного чемпионата КХЛ

Как решение проблемы предлагалось играть перенесенные матчи во время Олимпиады. Но сейчас клубы не могут рассчитывать на ведущих игроков, потому что те попали в ковидный протокол, а потом они уедут в Пекин. Еще один вариант: сократить количество матчей в "регулярке". Однако в этом случае может оказаться, что у одних клубов календарь был значительно легче, чем у других, а значит, недовольных все равно останется много.

Можно ли было заранее как-то избежать всех этих терзаний? Вполне, если бы лига следовала вектору, намеченному в том самом прошлом сезоне. Тогда заражений было не меньше, болезни протекали в более жесткой форме, но клубы привлекали к играм за основу игроков из фарм-клубов и молодежных команд. С этой точки зрения особое недоумение вызвала отмена матча СКА - ЦСКА из-за множества зараженных в московском клубе. Уж кто-кто, а ЦСКА, один из самых богатых клубов, вполне мог набрать резервистов. Питерцы в прошлом сезоне выставляли против столичных одноклубников молодежь, и никто не просил о переносе.

Но КХЛ, кажется, момент упустила. И теперь вынуждена искать альтернативные выходы из сложившейся ситуации. А пока по итогам вчерашнего совещания руководства лиги принято такое решение: "Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть".