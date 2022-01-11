КХЛ решила не приостанавливать сезон из-за коронавируса

Новости

В США умер осужденный за убийство 78-летний мультимиллионер 00:06
Из-за COVID в Словении отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам 10.01.2022
МГУ: После сессии Алиса Теплякова сможет учиться по индивидуальному плану 10.01.2022
Лыжников Норвегии и Швеции подозревают в манипуляциях со смазками 10.01.2022
В Беларуси задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ 10.01.2022
Ученые объяснили, как простуда может защищать от заражения COVID-19 10.01.2022
Более 500 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 10.01.2022
Ассоциацию национальных театров возглавил Валерий Фокин 10.01.2022
На солдат, осквернивших памятник павшим воинам, завели уголовное дело 10.01.2022
Видео: Миротворцы в Казахстане охраняют объекты с помощью беспилотников 10.01.2022
Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается 10.01.2022
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 10.01.2022
Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 - 19 января 10.01.2022
Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана 10.01.2022
Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети 10.01.2022
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон" 10.01.2022
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 10.01.2022
Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА 10.01.2022
Австрийский и венгерский дипломаты поблагодарили РФ за эвакуацию из Алма-Аты 10.01.2022
Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 10.01.2022
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 10.01.2022
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 10.01.2022
Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества 10.01.2022
Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов 10.01.2022
Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы 10.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 23:50
Рубрика: Спорт

КХЛ решила не приостанавливать сезон из-за коронавируса

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Во вторник, 11 января, Континентальная хоккейная лига обсудит с клубами ситуацию с коронавирусом, а также проговорит возможные сценарии завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф сезона 2021/22. Останавливать "регулярку" руководство лиги пока не собирается.
Заражений ковидом все больше, но КХЛ решила продолжать регулярный чемпионат. Фото: РИА Новости Заражений ковидом все больше, но КХЛ решила продолжать регулярный чемпионат. Фото: РИА Новости
Заражений ковидом все больше, но КХЛ решила продолжать регулярный чемпионат. Фото: РИА Новости

- У нас накоплен большой опыт за предыдущий сезон. Континентальная хоккейная лига - одна из немногих лиг, которая не остановила чемпионат, а завершила его и доиграла плей-офф. Как я уже сказал, у игроков и сотрудников есть иммунитет, поэтому мы рассчитываем на то, что и этот чемпионат пройдет без остановок, - уверял в сентябре президент КХЛ Алексей Морозов.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Столичные клубы дружно проиграли в чемпионате КХЛ

Теперь кажется, что лига не совсем верно оценила ситуацию. В последние дни в КХЛ только и говорили, что о возможной паузе в регулярном чемпионате.

Первый звонок прозвенел еще в ноябре, когда был отменен матч уфимского "Салавата Юлаева" и челябинского "Трактора". Тогда коронавирус ни у кого не обнаружили, но сразу у нескольких хоккеистов "Салавата" проявились симптомы ОРВИ. По правилам Башкортостана всей команде пришлось сесть на карантин, а КХЛ засчитала юлаевцам техническое поражение, явно рассматривая данный случай как единичный. Вот только после наступления нового года эпидемия вспыхнула последовательно в нескольких клубах и быстро стало понятно, что раздавать "технари" налево и направо - совсем не решение проблемы. Подтверждение тому - совсем недавно отмененный молодежный чемпионат мира в Канаде. К сегодняшнему дню, не считая ноябрьский случай, в КХЛ перенесено уже 12 матчей. Очевидно, что ковидные форс-мажоры еще будут и с этим что-то надо делать. Уход КХЛ на незапланированный перерыв - один из вариантов.

Сразу скажем, далеко не все клубы лиги отнеслись к нему положительно. Сторонники паузы настаивали, что она поможет избежать дальнейшего распространения ковида и сохранит игроков для олимпийского турнира, который пройдет уже в феврале. Однако контраргументов значительно больше. В первую очередь, невероятная плотность календаря. Сезон КХЛ зажат, с одной стороны, Олимпийскими играми, к которым сборная России начнет подготовку 20 января, с другой - майским чемпионатом мира. Найти подходящие даты для уже перенесенных матчей - и так головная боль для руководства лиги. Если уйти на дополнительную паузу, несыгранных матчей станет еще больше.

К сегодняшнему дню отменено или перенесено уже 13 матчей регулярного чемпионата КХЛ

Как решение проблемы предлагалось играть перенесенные матчи во время Олимпиады. Но сейчас клубы не могут рассчитывать на ведущих игроков, потому что те попали в ковидный протокол, а потом они уедут в Пекин. Еще один вариант: сократить количество матчей в "регулярке". Однако в этом случае может оказаться, что у одних клубов календарь был значительно легче, чем у других, а значит, недовольных все равно останется много.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
"Барыс" выиграл у "Металлурга", прилетев за 2,5 часа до начала матча

Можно ли было заранее как-то избежать всех этих терзаний? Вполне, если бы лига следовала вектору, намеченному в том самом прошлом сезоне. Тогда заражений было не меньше, болезни протекали в более жесткой форме, но клубы привлекали к играм за основу игроков из фарм-клубов и молодежных команд. С этой точки зрения особое недоумение вызвала отмена матча СКА - ЦСКА из-за множества зараженных в московском клубе. Уж кто-кто, а ЦСКА, один из самых богатых клубов, вполне мог набрать резервистов. Питерцы в прошлом сезоне выставляли против столичных одноклубников молодежь, и никто не просил о переносе.

Но КХЛ, кажется, момент упустила. И теперь вынуждена искать альтернативные выходы из сложившейся ситуации. А пока по итогам вчерашнего совещания руководства лиги принято такое решение: "Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2021/2022