Чемпион НБА Тимофей Мозгов дебютировал в столичной "Руне"

Чемпион НБА 2016 в составе "Кливленда", бронзовый призер Олимпиады-2012 центровой Тимофей Мозгов дебютировал в составе команды первого дивизиона Суперлиги "Руна" (Москва). Столичный клуб победил резервистов краснодарского "Локомотива-Кубани" со счетом 83:66, Мозгов набрал 15 очков.

Напомним, что Мозгов после возвращения из НБА в 2019-м подписал контракт с "Химками", но из-за травмы играл мало. После потери химчанами статуса команды Единой лиги Тимофей какое-то время оставался без работы, но в декабре вошел в ряды столичной "Руны", проводящей лучший сезон в своей недолгой истории. На момент прихода Мозгова "Руна", руководимая главным тренером Олегом Бартуновым, занимала в Суперлиге 1 (турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола) первое место.

Первый в 2022-м тур Суперлиги "Руна" по календарю пропускала, так как в дивизионе нечетное количество участников (15), а 13 января москвичи на своей площадке во дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина встретились с командой "ЦОП-Локомотив-Кубань" (Краснодарский край). Мозгов вошел в игру со скамейки запасных на четвертой минуте игры, первые свои очки набрал со штрафных и постепенно разыгрался.

В итоге Тимофей стал лучшим бомбардиром матча. Вот из чего сложились его 15 очков (за 18 с половиной минут чистого времени): броски с игры - 6 из 9, штрафные - 3 из 4. Мозгов совершил 8 подборов, и это тоже лучший показатель в матче. По коэффициенту полезности, а он рассчитывается РФБ по специальной формуле, титулованный центровой - лучший в своей команде.

Отметим, что за "Руну" выступает разыгрывающий Андрей Сопин, защищавший цвета сборной России на чемпионате мира 2019 в Китае.

Под Новый год полноправным действующим лицом Суперлиги 1 стал еще один очень известный в баскетболе человек - бывший наставник национальной дружины, ЦСКА, казанского УНИКСа и "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин. В декабре по взаимной договоренности сторон он расстался с "Локо" и очень быстро определился с новым местом работы, возглавив екатеринбургский "Уралмаш". Пока команда под началом Пашутина в новом году провела два домашних матча и оба выиграла - 97:63 с "Иркутом" (Иркутск) и 96:83 с "Динамо" (Владивосток).

В чемпионате Суперлиги 1 лидируют: "Руна" (Москва) - 14 побед - 1 поражение, "Уралмаш" (Екатеринбург) - 13-3, "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 13-3, БК "Самара" - 9-6, "Университет-Югра" (Сургут) - 10-6. По итогам двухкругового турнира 15-ти команд восемь сильнейших участников выйдут в плей-офф.