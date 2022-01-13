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13.01.2022 17:33
Рубрика: Спорт

Экипажи "КАМАЗов" лидируют на "Дакаре-2022"

Текст: Михаил Щербань
В Саудовской Аравии прошел одиннадцатый этап ралли-рейда "Дакар-2022". Наибольший интерес у российских болельщиков вызвала гонка грузовиков, где солируют российские "КАМАЗы".

Изначально нельзя было предугадать исход гонки до спецучастка вокруг Биши. Это был самый сложный в техническом плане этап в последней части гонки. Автомобили провели около половины этапа в дюнах всех форм и размеров, включая самые мягкие и рыхлые, которые только есть в этой пустыне.

Фото: Флавьен Дюамель/ www.kamazmaster.ru/ РИА Новости
Сотников выиграл десятый этап "Дакара"

В итоге победителем этапа стал экипаж под управлением Эдуарда Николаева. На преодоление дистанции потребовалось 3 часа 54 минуты 45 секунд. Второе и третье места заняли другие гонщики "КАМАЗ-Мастер" Андрей Каргинов (+15 секунд) и Дмитрий Сотников (+2 минуты) соответственно.

Первую строчку в общем зачете по-прежнему занимает Сотников.

Тем временем российский гонщик Сергей Карякин, который досрочно завершил "Дакар" из-за аварии, намерен создать в ближайшие годы машину на водородном топливе, на которой можно будет участвовать в ралли-марафоне.

Об этом пилот рассказал на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС.

"У нас есть полное техническое описание этого проекта, какое оборудование нам нужно купить, где его взять, - сказал Карякин. - Задача в том, чтобы стать некими пионерами, первыми, кто построил машину на водороде. Такую машину показали на гонке, но она проехать ее не может, это, по сути дела, картинка, а мы должны построить в действительности боевую машину, которая сможет проехать "Дакар".

Гонщик отметил, что для реализации проекта планируется привлечь специалистов из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

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