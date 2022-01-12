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12.01.2022 16:47
Рубрика: Спорт

Сотников выиграл десятый этап "Дакара"

Текст: Максим Домчев
Победой экипажа Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-мастер" завершился десятый этап ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Фото: Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool via AP Images
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В среду участникам гонки нужно было преодолеть спецучасток протяженностью 375 км. Лучший результат среди грузовиков показал российский пилот Дмитрий Сотников. Он преодолел дистанцию за 3 часа 14 минут 15 секунд.

Второй результат у еще одного представителя команды "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева, уступившего минуту и 27 секунд. Третьим стал еще один россиянин Андрей Каргинов, уступивший минуту и 49 секунд.

В общем зачете упрочил лидерство лидерство Сотников - 35 часов 58 минут 8 секунд. На второй позиции Николаев с отставанием 10 минут и 18 секунд, третий - Антон Шибалов - 44 минуты и 27 секунд.

В четверг пройдет 11-й этап. Протяженность спецучастка составит 346 км.

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