Сотников выиграл десятый этап "Дакара"

Победой экипажа Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-мастер" завершился десятый этап ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

В среду участникам гонки нужно было преодолеть спецучасток протяженностью 375 км. Лучший результат среди грузовиков показал российский пилот Дмитрий Сотников. Он преодолел дистанцию за 3 часа 14 минут 15 секунд.

Второй результат у еще одного представителя команды "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева, уступившего минуту и 27 секунд. Третьим стал еще один россиянин Андрей Каргинов, уступивший минуту и 49 секунд.

В общем зачете упрочил лидерство лидерство Сотников - 35 часов 58 минут 8 секунд. На второй позиции Николаев с отставанием 10 минут и 18 секунд, третий - Антон Шибалов - 44 минуты и 27 секунд.

В четверг пройдет 11-й этап. Протяженность спецучастка составит 346 км.