Гонщики Карякин и Власюк рассказали свою версию аварии на "Дакаре"

По версии спортсменов, организаторы совершили несколько ошибок, которые подвергли опасности жизни участников гонки. Первая - точка, которую было невозможно взять по роуд-буку, вторая - отсутствие в планшетах, по которым ориентировались гонщики, сигналов безопасности во время выезда на встречку и схода с маршрута.

- Произошло лобовое столкновение с автомобилем команды из Италии, - рассказывает Сергей Карякин. - Он выехал из-за поворота, когда двигался в противоположном направлении движению потока всего пилотажа "Дакар". По маршруту надо было проехать по дороге 200 метров, съехать в лес, по нему сделать крюк, чтобы взять скрытую точку, которую придумали организаторы, чтобы запутать штурманов, и потом вернуться на эту же дорогу. Расстояние от съезда и снова выезда на эту дорогу - 600 метров. Другой гонщик, итальянец, пропустил выезд с трека, проехал 600 метров по прямой на скорости 125 километров в час и завернул направо нам в лоб. На повороте была насыпана шестиметровая куча песка, поэтому мы не видели даже пыли. Кроме того, он появился в пяти метрах перед нами. Наша скорость была около 110-100 километров час, их на повороте - около 60. При такой скорости это доли секунды.

По словам спортсмена, в такую ситуацию попадали и другие участники. Команда осталась на этом участке и останавливала проезжающие экипажи, чтобы те не врезались друг в друга.

Гонщики отметили, что им в какой-то мере повезло. Если бы столкновение пришлось в бок, то без жертв бы не обошлось. Кроме того, уберегла экипаж сама конструкция машины. Итальянцам повезло меньше. Участника их команды на вертолете увезли с места аварии с подозрением на перелом позвоночника.

От столкновений гонщиков в состязаниях прошлых лет уберегали планшеты - они оповещали при езде по встречке и при сходе с маршрута. По словам Антона Власюка, итальянцы не знали, что они заблудились именно из-за того, что никаких оповещений не было.

- Организаторы сделали вид, что ничего не произошло, даже не было никаких официальных новостей о столкновении. Всем все равно на ваши чувства, на то, что вы потеряли огромные ресурсы, что вы целый год готовились, что у вас есть обязательства перед спонсорами. Если бы они рассказали об аварии, то признали бы факт, что ошиблись и подвергли жизни людей опасности. Таких, кто как и мы попал в эту ситуацию, было 20 экипажей. Мы остались на месте и останавливали машины, чтобы те не врезались друг в друга. Изначально мы поехали правильно, но лучше бы заблудились. Команда и машина показали себя на гонке так, что победа в этом "Дакаре" была очень реальной, - подытожил Карякин.

Что касается автомобиля, то отремонтировать его в полевых условиях было невозможно, хотя команда пыталась. Шасси уничтожены, а хребет загнулся до задней части, и его пытались растянуть двумя грузовиками. Однако из-за того, что это самая жесткая часть машины, сделать этого не удалось. Восстановление же в России будет проведено быстро - тут у гонщиков есть все необходимое оборудование.