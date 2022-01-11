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11.01.2022 22:32
Рубрика: Спорт

Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Николаев стал первым на девятом этапе "Дакара"

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Накануне в Саудовской Аравии прошел девятый этап ралли-рейда "Дакар-2022".
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

Команда российских грузовиков "КАМАЗ-мастер" продолжает удерживать лидирующие позиции в борьбе за "Золотого бедуина".

Фото: FRANCK FIFE / AFP
Наши грузовики уверенно лидируют на "Дакаре"

На девятом этапе российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев стал первым.

Второе место занял также представитель "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников, лидирующий в общем зачете. Третье место осталось за чехом Мартином Мачиком из команды Big Shock Racing.

Вот как прокомментировал итоги этапа Эдуард Николаев:

- Хороший спецучасток с камнями и руслами. Дюн было поменьше и по сложности они были проще. Проблем у нашего экипажа не возникло - с навигацией справились, техника не подвела. Не повезло Андрею Каргинову, который менял колесо, и Дмитрию Сотникову, потерявшему время на поиске скрытой точки.

В свою очередь, российский гонщик Павел Лебедев стал четвертым по итогам заезда прототипных вездеходов, отстав от победителя 9-го этапа Сета Кинтеро на 14 минут 21 секунду.

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