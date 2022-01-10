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10.01.2022 23:30
Рубрика: Спорт

Наши грузовики уверенно лидируют на "Дакаре"

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 2(8651)
Накануне в Саудовской Аравии прошел восьмой этап легендарного ралли-рейда - "Дакар-2022".

Сразу скажем - наши многолетние чемпионы, участники команды "КАМАЗ-Мастер" в зачете грузовиков продолжают удерживать лидирующие позиции. Накануне россияне заняли весь пьедестал.

Фото: EPA-EFE/ANDRE PAIN
Экипаж Шибалова выиграл седьмой этап "Дакара"-2022 в зачете грузовиков

Первым сложнейший маршрут прошел экипаж Дмитрия Сотникова, проехавший дистанцию в 395 километров за 3 часа 56 минут 42 секунды. Следом за ним приехал автомобиль Андрея Каргинова, финишировавшего спустя 3 минуты 11 секунд. Тройку замкнула команда Эдуарда Николаева (+4,11).

Отметим, что и четвертое место осталось за представителями "КАМАЗ-Мастер": его занял экипаж Антона Шибалова (+8,58).

В генеральной классификации первое место продолжает удерживать Сотников, общее время которого составляет 30 часов 2 минуты 36 секунд. Второе место - у Николаева (+11,25), третье - у Шибалова (+40,23).

Есть и печальные новости, связанные с представителями нашей страны. Так, дебютант ралли-рейда в зачете квадроциклов Александр Максимов сошел с дистанции и не сможет продолжить борьбу за "Золотого бедуина".

Равно как и багги Сергея Карякина и его штурмана Антона Власюка. Ранее наш экипаж столкнулся в лоб с машиной итальянца Марко Каррары.

Как сообщили сами участники инцидента, у машины остался целым защитный каркас, но сильные повреждения передней рамы и серьезные травмы самих спортсменов помешали им продолжить борьбу в песках.

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