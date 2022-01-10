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10.01.2022 23:40
Рубрика: Спорт

Авария помешала экипажу Карякина продолжить борьбу

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
В Саудовской Аравии продолжается самый знаменитый ралли-рейд на планете - "Дакар-2022". Увы, после семи этапов на один российский экипаж в марафоне стало меньше.
Фото: snagracing@instagram Фото: snagracing@instagram
Фото: snagracing@instagram

Во время прохождения маршрута багги Сергея Карякина и его штурмана Антона Власюка столкнулся в лоб с машиной итальянца Марко Каррары.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
Наши грузовики уверенно лидируют на "Дакаре"

Как сообщили сами участники инцидента, у машины остался целым защитный каркас, но повреждения передней рамы и серьезные травмы спортсменов помешали им продолжить борьбу в песках.

"К большому сожалению, "Дакар-2022" для нашей команды окончен! Мы боролись до последнего, но справиться с такими повреждениями мы не в силах. Спасибо огромное каждому из вас, за вашу поддержку и теплые слова, вы невероятная команда! Спасибо всей команде! Каждый выложился на все 300 процентов. Этот "Дакар" не мог бы состояться без наших партнеров и спонсоров! Мы сюда обязательно вернемся и заберем Золотого бедуина", - написал Сергей Карякин в соцсети.

Тем временем продолжают доказывать свое лидерство представители команды "КАМАЗ-мастер" в классе грузовых авто.

Экипаж под управлением Антона Шибалова стал победителем седьмого этапа. Шибалов преодолел спецучасток длиной 402 км за 3:33,17 секунды. В общем зачете лидирует экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, за ним идут Николаев и Шибалов.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"