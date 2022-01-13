Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко принял решение завершить карьеру футболиста.

Как сообщает официальный сайт "Спартака", Ещенко войдет в тренерский штаб столичного клуба. 37-летний футболист выступал за команду с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч.

Ещенко стал с "красно-белыми" чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны.

Ранее он выступал за "Химки", нижегородскую "Волгу", московские "Локомотив" и "Динамо", "Анжи", "Кубань", а также играл на Украине за киевское "Динамо", "Арсенал" и "Днепр". В 2007 году он завоевал титул чемпиона Украины.

Также Ещенко выступал за сборную России, в составе которой провел 14 матчей.