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13.01.2022 18:48
Рубрика: Спорт

Камила Валиева: Мировой рекорд - это мотивация

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой прокат в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине, где она установила мировой рекорд - 90,45 балла.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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- Эти баллы означают, что я двигаюсь в правильном направлении, что я не просто так выхожу каждый день на тренировку и оттачиваю элементы. Это мотивация, чтобы продолжать работать, - цитирует Валиеву пресс-служба Международного союза конькобежцев. - Приятно получить такие высокие оценки в короткой программе. Но до выхода на лед я стараюсь не думать о возможных рекордах, я сосредоточена на прокате, на том, чтобы передать образ, настроение, захватить своим прокатом судей и зрителей. Если получаю такие баллы, значит, делаю все правильно. Надеюсь, мне удастся показать такой же вдохновенный прокат в произвольной программе.

Напомним, что Валиева побила собственный мировой рекорд. Предыдущее достижение она установила на этапе Гран-при в Сочи (87,42 балла).

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