Матч КХЛ "Витязь" - "Барыс" отменили из-за ковида

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами "Витязь" (Московская обл.) - "Барыс" (Казахстан), который должен был состояться 13 января, отменен. Решение о возможности провести игру позднее Лига примет дополнительно.

У четырех хоккеистов "Витязя" ПЦР-тесты на коронавирус принесли положительный результат. Ранее по тем же причинам, с которыми массово столкнулись команды - участницы турнира, КХЛ решила не проводить 13 января еще две календарные встречи, объявила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты.

Таким образом, до запланированной изначально паузы на время участия сборной страны в соревнованиях зимней Олимпиады-2022 в китайском Пекине в обновленном календаре КХЛ на данный момент значится только одна игра. Это сегодняшний матч "Адмирал" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирск). Затем чемпионат должен возобновиться только 22 февраля.