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12.01.2022 17:40
Рубрика: Спорт

КХЛ отменила все матчи с 15 по 21 января

Текст: Максим Домчев
Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить все матчи, запланированные на 15-21 января из-за вспышки заболевания коронавирусом.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Руководство КХЛ решило таким образом остановить вспышку заболевания в лиге. Как сообщается, по состоянию на 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно", - говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что приоритетом лиги остается здоровье игроков и болельщиков. Он добавил, что в ближайшие три дня будут сыграны матчи с участием команд, у которых не произойдет ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ожидается, что отмененные матчи могут быть сыграны во время Олимпийских игр в Пекине. Обновленный календарь будет представлен до конца месяца.

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