КХЛ отменила все матчи с 15 по 21 января

Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить все матчи, запланированные на 15-21 января из-за вспышки заболевания коронавирусом.

Руководство КХЛ решило таким образом остановить вспышку заболевания в лиге. Как сообщается, по состоянию на 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек.

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно", - говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что приоритетом лиги остается здоровье игроков и болельщиков. Он добавил, что в ближайшие три дня будут сыграны матчи с участием команд, у которых не произойдет ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ожидается, что отмененные матчи могут быть сыграны во время Олимпийских игр в Пекине. Обновленный календарь будет представлен до конца месяца.