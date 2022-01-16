Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде победить "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:0.

К этой игре безголевая серия капитана и лидера "Вашингтона" Овечкина составила четыре матча. В них он набрал всего два очка.

"Вашингтон" открыл счет уже на пятой минуте встречи после точного броска Тома Уилсона. Этот счет держался до самого конца встречи.

"Островитяне" заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили вторую шайбу. С передачи Евгения Кузнецова отличился Овечкин.

Этот гол стал для Овечкина 755-м в карьере и 25-м в нынешнем сезоне. Он всего на 11 шайб отстает от занимающего третье место истории НХЛ по голам Яромира Ягра.

В другом матче две передачи Андрея Свечникова помогли "Каролине" переиграть "Ванкувер" - 4:1.