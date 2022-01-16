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16.01.2022 01:23
Рубрика: Спорт

Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию

Текст: Максим Домчев
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде победить "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:0.

Фото: AP Photo/Tom Mihalek
Малкин набрал три очка в первом матче после долгой паузы

К этой игре безголевая серия капитана и лидера "Вашингтона" Овечкина составила четыре матча. В них он набрал всего два очка.

"Вашингтон" открыл счет уже на пятой минуте встречи после точного броска Тома Уилсона. Этот счет держался до самого конца встречи.

"Островитяне" заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили вторую шайбу. С передачи Евгения Кузнецова отличился Овечкин.

Этот гол стал для Овечкина 755-м в карьере и 25-м в нынешнем сезоне. Он всего на 11 шайб отстает от занимающего третье место истории НХЛ по голам Яромира Ягра.

В другом матче две передачи Андрея Свечникова помогли "Каролине" переиграть "Ванкувер" - 4:1.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин