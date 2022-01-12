Малкин набрал три очка в первом матче после долгой паузы

С мая прошлого года не выходил на лед Евгений Малкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз". Летом он перенес тяжелую операцию на колене и с тех пор долго и упорно восстанавливался. Зато его возвращение получилось триумфальным. В первом же матче после долгой паузы Женя, или Джино, как его называют в Северной Америке, набрал 3 (2 гола + 1 передача) очка, а его "Питтсбург" крупно обыграл "Анахайм" - 4:1. Сам Малкин был признан первой звездой встречи.

- Я чувствую себя замечательно, - рассказал Евгений, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. - Это был долгий процесс восстановления. Самая большая пауза без хоккея в моей жизни. И я был очень рад вернуться в команду. Конечно, я нервничал перед матчем. И он получился не идеальным. Но хорошо, что мы победили, а я забил парочку голов. Это здорово! Теперь мне гораздо легче. Чем больше ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь. Это был мой первый матч. Конечно, после такого перерыва я допустил пару потерь. Но надо играть больше, и мои физические данные станут лучше.

А первой звездой всего игрового дня стал другой россиянин, нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Он тоже долго не играл из-за травмы. Матч против "Баффало" стал для него лишь третьим после восстановления. Но паузы как будто и не было. Никита с присущей ему легкостью оформил хет-трик, внеся основной вклад в разгром "Баффало" - 6:1.

- Что было самым сложным после возвращения? Я думаю, что все. Ты не играешь так долго, а потом сразу включаешься в игру. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этому. С каждым разом это делать все сложнее, - поведал российский хоккеист.

А вот что сказал о Кучерове главный тренер "Тампы" Джон Купер: "Вы видите только набранные очки. А я вижу все эти маленькие, тонкие и незаметные вещи, которые он делает в обороне и в быстрых атаках. Он хорош в разных компонентах игры, которые мы, тренеры, действительно очень уважаем и ценим. Именно это делает его настолько особенным игроком".

Это уже четвертый хет-трик Кучерова в энхаэловской карьере. Остается лишний раз посетовать, что хоккеисты из североамериканской лиги не сыграют на предстоящей зимней Олимпиаде.