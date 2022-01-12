Малкин набрал три очка в первом матче после долгой паузы

Новости

СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 18:40
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 18:35
Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев 18:31
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты 18:16
Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии 18:12
Минстрой упразднил клетки для подсудимых 18:02
Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек 17:57
Названа зарплата Смолова в "Динамо" 17:55
Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата 17:55
Только четверть россиян знает, что такое "Метавселенная" 17:31
Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона" 17:30
Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:10
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО 16:30
Штурм здания китайским дроном показали на видео 16:23
Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено 16:19
Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом 16:15
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 17:47
Рубрика: Спорт

Малкин набрал три очка в первом матче после долгой паузы

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
С мая прошлого года не выходил на лед Евгений Малкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз". Летом он перенес тяжелую операцию на колене и с тех пор долго и упорно восстанавливался. Зато его возвращение получилось триумфальным. В первом же матче после долгой паузы Женя, или Джино, как его называют в Северной Америке, набрал 3 (2 гола + 1 передача) очка, а его "Питтсбург" крупно обыграл "Анахайм" - 4:1. Сам Малкин был признан первой звездой встречи.
Фото: AP Photo/Tom Mihalek Фото: AP Photo/Tom Mihalek
Фото: AP Photo/Tom Mihalek

- Я чувствую себя замечательно, - рассказал Евгений, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. - Это был долгий процесс восстановления. Самая большая пауза без хоккея в моей жизни. И я был очень рад вернуться в команду. Конечно, я нервничал перед матчем. И он получился не идеальным. Но хорошо, что мы победили, а я забил парочку голов. Это здорово! Теперь мне гораздо легче. Чем больше ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь. Это был мой первый матч. Конечно, после такого перерыва я допустил пару потерь. Но надо играть больше, и мои физические данные станут лучше.

Фото: JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения

А первой звездой всего игрового дня стал другой россиянин, нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Он тоже долго не играл из-за травмы. Матч против "Баффало" стал для него лишь третьим после восстановления. Но паузы как будто и не было. Никита с присущей ему легкостью оформил хет-трик, внеся основной вклад в разгром "Баффало" - 6:1.

- Что было самым сложным после возвращения? Я думаю, что все. Ты не играешь так долго, а потом сразу включаешься в игру. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этому. С каждым разом это делать все сложнее, - поведал российский хоккеист.

А вот что сказал о Кучерове главный тренер "Тампы" Джон Купер: "Вы видите только набранные очки. А я вижу все эти маленькие, тонкие и незаметные вещи, которые он делает в обороне и в быстрых атаках. Он хорош в разных компонентах игры, которые мы, тренеры, действительно очень уважаем и ценим. Именно это делает его настолько особенным игроком".

Это уже четвертый хет-трик Кучерова в энхаэловской карьере. Остается лишний раз посетовать, что хоккеисты из североамериканской лиги не сыграют на предстоящей зимней Олимпиаде.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Евгений Малкин