Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения

Российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами в матче против "Бостона", в котором столичные хоккеисты потерпели поражение - 3:7.

Начало встречи осталось за игравшим дома "Вашингтоном". Конор Шири на 4-й и 13-й минутах поразил ворота "мишек", но незадолго до перерыва Давид Пастрняк одну шайбу отыграл, а Брэд Маршан сумел сравнять счет.

Второй период сложился для "Вашингтона" хуже некуда. Мэтт Грызлик, Крэйг Смит, Пастрняк и Эрик Хаула четырежды огорчили хозяев, которые сумели ответить лишь голом Ти Джея Оши, которому ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Окончательный результат в третьем периоде установил Маршан.

"Вашингтон" потерпел четвертое подряд поражение, а Овечкин довел безголевую серию до четырех встреч.

Передача в матче против "Бостона" стала 618-й в карьере, он всего на одну передачу отстает от Сергея Зубова.