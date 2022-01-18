Медведев выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.

В стартовом матче турнира Медведев встречался с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Прошлогодний финалист турнира начал встречу уверенно и в первой партии сумел отдать сопернику всего один гейм - 6:1.

Но Лааксонен оказал характер, оказав достойное сопротивление. Второй сет россиянин выиграл со счетом 6:4, а в третьем соперники дошли до тай-брейка, где сказался класс Медведева - 7:6 (7/3).

Следующий соперник россиянина определится в матче между австралийцем Ником Кирьосом и Лиамом Броэди из Великобритании.

Выиграла свой матч и Людмила Самсонова. Она встречалась с американкой Эминой Бектас и в упорной борьбе победила - 7:5, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет Маркета Вондроушова из Чехии.