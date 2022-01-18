Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, сколько лет планирует играть в футбол перед завершением карьеры.

Напомним, что в понедельник Роналду получил специальный приз ФИФА. Футболист поблагодарил своих партнеров по сборной и клубам, а также признался, что намерен играть в футбол еще 4-5 лет.

"Здорово быть бомбардиром всех времен. Но страсть к голам у меня все еще остается. Я играю с пяти лет. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация остается прежней. Даже в свои почти 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется", - цитирует Роналду Daily Mail.

Также он добавил, что скоро снова станет отцом и семья является важнейшей частью его жизни.

Португалец не так давно побил рекорд по числу голов за карьеру, который равнялся 109. У Роналду на счету уже 115 забитых мячей.