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10.01.2022 12:32
Рубрика: Спорт

Роналду намерен сменить "Манчестер Юнайтед" на "Барселону"

Текст: Максим Домчев
Португальский нападающий Криштиану Роналду планирует сменить "Манчестер Юнайтед" на "Барселону".
Фото: Josep LAGO / AFP Фото: Josep LAGO / AFP
Фото: Josep LAGO / AFP

По данным испанского портала Sport, Роналду уже сообщил своему агенту Жорже Мендешу о том, что намерен продолжить карьеру в другом клубе. При этом одним из вариантов является "Барселона".

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Как оказалось португалец, выступающий за "Манчестер Юнайтед", крайне недоволен работой нового главного тренера команды Ральфа Рангника.

По всей видимости, уже совсем скоро Мендеш начнет подыскивать для Роналду новый клуб. А учитывая весьма неплохие отношения с руководством "Барселоны", каталонцы вполне могут стать новой командой для Роналду. Тем более, что главный тренер команды Хави как раз намерен усилить атакующую линию "Барсы".

Контракт Роналду с "МЮ" рассчитан до конца сезона-2022/23. В нынешнем сезоне он забил 14 мячей за клуб.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду