Роналду намерен сменить "Манчестер Юнайтед" на "Барселону"

Португальский нападающий Криштиану Роналду планирует сменить "Манчестер Юнайтед" на "Барселону".

По данным испанского портала Sport, Роналду уже сообщил своему агенту Жорже Мендешу о том, что намерен продолжить карьеру в другом клубе. При этом одним из вариантов является "Барселона".

Как оказалось португалец, выступающий за "Манчестер Юнайтед", крайне недоволен работой нового главного тренера команды Ральфа Рангника.

По всей видимости, уже совсем скоро Мендеш начнет подыскивать для Роналду новый клуб. А учитывая весьма неплохие отношения с руководством "Барселоны", каталонцы вполне могут стать новой командой для Роналду. Тем более, что главный тренер команды Хави как раз намерен усилить атакующую линию "Барсы".

Контракт Роналду с "МЮ" рассчитан до конца сезона-2022/23. В нынешнем сезоне он забил 14 мячей за клуб.